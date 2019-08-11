Güncel ve cazip

Renault Clio Sport Tourer’ın, station karoser için modern tasarımlı, yükleme alanıyla pratik, güncel teknolojiye sahip motor ve şanzıman ikilisiyle de cazip bir alternatif olduğunu söylemek mümkün.

İlk tanıtıldığı 1990 yılından bugüne 15 milyonluk satış rakamına ulaşan Renault Clio, özellikle Avrupa ülkelerinde fazlasıyla rağbet görerek, B segmentinde prestij kazanan bir model oldu. Dördünce neslin station wagon versiyonu Sport Tourer (ST), son dönem stationlarının sahip olduğu life style kimliğini taşıyor. Clio’da son Sport Tourer olan dördüncü nesil Station Wagon, bir veda modeli olsa da kesinlikle yaşlanmış görünmüyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Renault Clio ST 1.2 TCe EDC Icon oldu.

Clio ST’nin kaputunun altında 1,2 litre benzinli 120 HP turbo motor yer alıyordu. 2000 d/d’de 205 Nm tork üreten motora 6 ileri EDC otomatik şanzıman eşlik ediyor. 0-100 km hızlanması 9.2 saniye ve maksimum hızı 192 km/s olarak verilmiş. Fabrika verilerine göre, ortalama tüketim değeri 5.4 lt/100 km ve testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 6.4 lt/100 km oldu. Bunda biraz performaslı kullanmanın etkisi var haliyle! Yani ayarı kaçırdığınızda ortalamanın üzerinde tüketim değerleriyle karşılaşabilirsiniz. Zira Clio ST’nin sakin kullanımlarda 5.5 litrenin üzerine çıkmak gibi bir niyeti yok! Hele bir de Eco modunda kullanıyorsanız…

ST’deki 1.2 litrelik Energy TCe motoru Renault ve Nissan’ın birlikte geliştirdiği dikkat çekici bir motor. Hacmine göre iyi bir tork sunan 4 silindirli motor, sağladığı etkili çekişle hızlanmada sıkıntı çektirmiyor. 1.2 TCe ve EDC ikilisi Clio ST’ye makul bir canlılık veriyor. Motor, alt devirlerde biraz sakin kalsa da devir yükseldiğinde canlı karaktere bürünüyor. Çift kavramalı 6 ileri otomatik vites kutusu, sarsıntısız geçişleriyle pürüzsüz sürüşlere katkıda bulunuyor. Süspansiyon ve direksiyon sistemlerinin konfor ve dinamizm dengesi konusunda B segmentinde önde olmasa da ihtiyaçları karşılıyor. Bu arada test aracımız en üst donanım paketi Icon’a sahip olduğundan ekipman listesinde neredeyse yok yok. Netice olarak, Clio ST’nin, station karoser için modern tasarımlı, yükleme alanıyla pratik, güncel teknolojiye sahip motor ve şanzıman ikilisiyle de cezbedici bir seçenek olarak önümüzde duruyor.

İÇTEN BAKINCA

Clio ST’nin içine adım atınca üst segment modellerinde kullanılan malzemeler göze çarpıyor. Bu da kullanıcı memnuniyetinin ön plana çıkartıldığından haber veriyor. Kullanılan plastik malzeme ve döşemeler belirli bir kaliteye vurgu yapıyor. Diğer bir ifadeyle işinizi fazlasıyla gören bir malzeme kalitesine sahip. Geniş iç mekan ve ferahlık hissediliyor. Kokpit oldukça kullanışlı. Torpido gözü biraz daha büyük olaydı! Piyano blck kumanda paneli, kapı kolları ve vites konsolundaki krom ayrıntılar yine kalite hissine katkı sunuyor. Dokunmatik R-Link menüsünde geri görüş kamerasının mevcut olması da artı bir not olarak hanesine yazılıyor.

DIŞTAN BAKINCA

2012’de karşımıza dördüncü jenerasyonuyla çıkan Clio, markanın yeni tasarım kimliğini bünyesinde barındıran ilk Renault modeliydi. Yenilenen tasarım yüzü, renk seçenekleri ve uygun fiyatı ile ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı. Kalite algısını yükselten bir makyajla yenilenen Clio Sport Tourer’da dikkat çeken ilk yenilik C şekilli gündüz farlarını da içeren Full-LED teknolojisi diyebiliriz. Hali hazırda göze çarpan Clio yenilenen ızgara ve ön tampon oranları modelin daha büyük ve “kaslı” görünmesinde oldukça önemli bir etkiye sahip. ST’da hatchback versiyona göre farklılıklar kolu gizlenmiş kapının ardından başlıyor. ST, aks mesafesi aynı olmakla birlikte, hatchback kardeşinden boyu 205 mm daha uzun, yüksekliği de 27 mm daha fazla. Uzunluk farkı fazladan 145 litre hacim sunuyor. Yani hatchback versiyondan 300 litre olan bagaj kapasitesi, ST’de 445 litreyi buluyor. Bu arada, arka kapıyla birlikte koyulaşan camlar ilginç bir görüntü sunuyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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