Hafif Ticariyi önemsiyoruz

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç 2021-2022 değerlendirme toplantısında, “Yüzde 8 büyüyen hafif ticari araç (HTA) pazarına karşın yüzde 41 büyüdük. 5.7 pazar payı elde ederek payımızı bir önceki yıla göre 1.3 puan artırdık ve dördüncü marka olduk. Orta dönem hedeflerimize ulaşmak için HTA pazarı çok önemli. Üçüncü marka olma hedefimiz var” dedi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, İstanbul’da basın mensuplarına yönelik 2021-2022 değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Stellantis satışlarının 5’te birini Peugeot markasının gerçekleştirdiğini belirterek, pandemi şartları altında oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini değerlendirdi. Anaç, Dünyadaki 6 bölgeden beşinde satışların yükseldiğini, Türkiye’nin içinde bulunduğu Ortadoğu-Afrika bölgesinde satışların yüzde 22, HTA pazarında toplam satışlarını yüzde 11.5 arttığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Afrika bölgesi de HTA pazarında satışlarını yüzde 52 arttırdı. İstediğimiz yere varabilmemiz için HTA satışlarımızı önemsiyoruz. Avrupa’ya baktığımız zaman toplamda tüm Stellantis grubu olarak Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi ve satıcısıyız. Peugeot olarak da üçüncü markayız. Bir önceki yıla göre sıralamamızı iki basamak yukarı taşıdık. Yine Avrupa’daki tüm Stellantis satışlarının üçte birini Peugeot markası gerçekleştirmiş oldu” şeklinde konuştu.

Model bazında bakıldığında geçen yıl 208’in Avrupa’nın en çok satan otomobili olduğuna dikkat çeken Anaç, “B SUV pazarında SUV 2008 modelimiz en çok satan B SUV modeli oldu. Yani model bazında oldukça iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Perakendede %10 büyüdük

Anaç, Peugeor Türkiye geçen yılı altıncı marka olarak kapattıklarını kaydederken, “%5.3 pazar payı elde ettik. Toplam satışlarda aslında yüzde 11 kadar geriledik ama perakende satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüdük. Bu bizim tercihimizdi. O anlamda da iyi bir yıl geçirdik. Binek satışlarımız 29 bin civarında gerçekleşti. %5.2 pazar payı elde ettik ve altıncı markayız. Yüzde 8 büyüyen HTA pazarına karşın %41 büyüdük ve %5.7 pazar payı elde ederek payımızı bir önceki yıla göre 1.3 puan artırdık ve dördüncü marka olduk. Yine orta dönem hedeflerimize ulaşmak için HTA pazarı bizim çok önemli. Üçüncü marka olma hedefimiz var. Olursa toplam sıralamadaki yerimizi de geliştirmiş olacağız” diye konuştu.

SUV ve Hatchback’te durum

Anaç şöyle devam etti: “B SUV’da 2008 modelimizle lider konumdayız. Yüzde 16 pazar payı elde ettik. Toplam SUV pazarında da %10 pazar payı ile ikinci sıradayız. Hatchback’te yeni bir dönem başladı bizim için. Yeni 208’in lansmanını yaptık. Son 11 yılın en yüksek satış adedini elde ettik. Bir önceki yıla göre %225 büyüdü B hatchback (HB) satışımız. Yine 208 ve 308’in toplamına baktığımız zamanda son 5 yılın en yüksek satışını elde ettik ve yüzde 51 büyüdük HB pazarında.

2022 hedeflerinde neler var?

“2022’de her şeye rağmen %20 büyümeyi hedefliyoruz. Tedarik ve üretim sıkıntısı, çip krizi vs. bütün bunlara rağmen geçen yıla göre %20 gibi bir büyüme hedefimiz var. Pazar payını 1 puan arttırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık yüzde 6 pazar payı elde edeceğiz. İki yeni modelimizin yani Yeni 308 ve elektrikli 2008’in lansmanını yapacağız. Önceliğimiz ise yine SUV olacak. Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası SUV’dan geliyor, gelmeye de devam edecek. HB’de Yeni 308 ile beraber çok daha güçlü hale geleceğiz. Hafif ticari atağımız bu sene de devam edecek. Bu ürün gamını da güçlendirmeye devam edeceğiz. Mesela şimdi Expert modelinde Combi Van getirme planımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu da pazara sunacağız. Elektrikli araçlara başlıyoruz. SUV 2008 ile ilk elektrikli aracımızın lansmanını yapmış olacağız. Şu anda Türkiye’de kapsadığımız pazar bu yıl sonunda yüzde 94’e çıkacak. 2018’de yüzde 91’di. Showroom sayımız 61’e çıkacak. Bu arada daha az yatırımcı ile daha geniş bir pazarı kapsar hale geliyoruz. Yeni marka kimliğimiz yıl sonunda inşallah tüm bayilerimizde uygulanmış olacak. 308 ile elektrikli 2008’in lansmanını son çeyrekte yapacağız.”

Geçen senenin biraz üzerinde olur

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan İbrahim Anaç, “belirsizlikleri gölgesinde 2022 toplam pazarını nasıl öngördüğüne dair şunları kaydetti: “2022’yi geçen senenin belki bir tık daha üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Niçin böyle öngörüyoruz açıklayayım; aslında pazar büyüklüğünü değerlendirmek için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. 2018 yılından beri pazarda ötelenmiş bir talep var. Geçen sene 737 bin, bir önceki sene de o civarda gerçekleşti pazar… Bana göre Türkiye’deki pazarın tabii büyüklüğü 800-850 bin civarında. 2018 yılını da değerlendirirsek yaklaşık 300-400 bin ötelenmiş talep olduğunu düşünüyoruz. Filo talebine baktığımız zaman orada da ciddi bir ötelenmiş talep var. Çok yoğun bir turizm pazarı bekleniyor. Bütün bunları düşündüğümüzde geçen senenin biraz üzerinde 750 bin civarında bir satış öngörümüz var, tabii olağanüstü bir şey olmazsa. Bunları konuşurken Rusya-Ukrayna savaşı yoktu mesela.”

Elektrikli seçenekler

Anaç, “Neden elektrikli olarak 2008’i getiriyorsunuz?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Şu anda fizibilitesi en iyi olan araç diyebiliriz. Hem fizibilite hem de baktığınızda PEUGEOT markası SUV’da gerçekten çok güçlü. SUV 2008 bizi en iyi temsil eden modellerimizden biri. Ürün özelliklerine baktığımızda GT versiyonuyla 3D i-cockpit özellikleriyle aslında hem teknoloji hem de tasarım anlamında markayı çok iyi temsil ediyor. Bunlara ek olarak da lansmanından bu yana liderliklerini konuşuyoruz SUV 2008 modelimizin, bu sebeple de SUV 2008 ile başlamayı öngördük. 2023’ten itibaren diğer modellerimize yayacağız. Onların da elektrikli seçeneği bulunacak.” Anaç, ayrıca, 2022’nin hem kendilerinin hem de grup için Türkiye’de elektrikli pazarına giriş dönemi ve bir şekilde geliştirme ve test etme dönemi olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni SUV’lar olacak

“Sizde de 3 model SUV var. İlerleyen dönemlerde 2023’te filan gelecek yeni modeller SUV mu olacak?” şeklindeki soruya da, “Grubun her yıl her bölgeye en az yeni bir model lansmanı gibi bir hedefi var, o devam ediyor. Dolayısıyla bu sene baktığımız zaman 308 HB, sonraki yıllarda da SUV dışında yeni modellerimiz olacak. Ama sonuçta SUV’da güçlü bir markayız ve bu gücümüzü sürdürmeyi düşünüyoruz” sözleriyle cevap verdi. Anaç, ayrıca, HTA’da dizele devam edeceklerini de ifade etti.

Recep Bozdağ – İstanbul

