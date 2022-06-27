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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Herkes hibrit soruyor

27 Haziran 2022, Pazartesi 00:45
Toyota’nın B-SUV segmentinin yeni temsilcisi, şehirli Yaris Cross Toyota plazalardaki yerini aldı. Lansmana özel 667.800 TL’den başlayan ve B-SUV’da tek tam hibrit Yaris Cross Hybrid ise, 702.600 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

İzmir’deki Yaris Cross basın lansmanında yeni model ve segment hakkında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Yaris Cross modeli, Türkiye’de önümüzdeki dönemin en iddialı modellerinden biri olacağını söyledi. Yakıt fiyatlarının ve çevre bilincinin arttığı bu dönemde hibritlere olan ilgiden bahseden Bozkurt, “Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Şu anda çok ciddi oranda tüm modeller için herkes hibrit soruyor. Hibrit talebi artıyor çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Hibritlere talebin arttığı bu dönemde, Yaris Cross modelinde de, satış hedefimiz yaklaşık yüzde 50 oranında hibrit, yüzde 50 oranında benzinli model satmak olacak” dedi.

Corolla Cross da sonbaharda geliyor

Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçilen Yaris Cross için yıl sonuna kadar alabildikleri adedin 1000 olduğu için hedeflerinin bu şekilde olduğunu belirten Bozkurt, araç bulunabildiği durumda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Yaris Cross ile Toyota’nın Cross ailesinin ilk ürününü lanse ettiklerini belirten Bozkurt, “Sonbaharda, büyük bir merakla beklenen Corolla Cross’u da Türkiye’ye getirerek SUV ürün gamını daha da güçlendireceğiz” dedi. Yaris Cross, Türkiye’de 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

İZMİR - RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

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