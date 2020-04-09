Honda, üretime verdiği arayı uzattı

Honda Türkiye, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar`daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığı belirtilerek, bu adımların tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldığı vurgulandı. Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında, şirketin 20 Nisan'da üretime yeniden başlaması hedefleniyor. Açıklamada, üretime yeniden başlanmasının; hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

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