Hyundai de yeni EV modelini tanıttı

Pazarda yükselen elektrikli araç satış ivmesine paralel olarak Hyundai de IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6’yı Türkiye’de satışa sundu.

519 km menzile sahip IONIQ 6’nın fiyatı 1.640.000 TL’den başlıyor. IONIQ 6 ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Günümüzdeki trend, elektrikli otomobiller. Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adedi geçti. Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmak. Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor. Biz de önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 108

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.