"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İkinci elde en çok satılan 10 marka

24 Eylül 2020, Perşembe 13:24
İkinci el online pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

Satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu

sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

Ağustosta en hızlı Ford satıldı

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.

Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

Ticaride en çok satılanlar

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Bunu, 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo takip etti.

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 510
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'da deprem! - İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin açıklaması

    Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada 8 işçi yaralandı

    'İsrail'in bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalayacağını umuyorum'

    'Yanlış temaslı beyanında bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak'

    Granada'daki Müslümanlar yardım bekliyor

    Midilli'deki sığınmacılar çok zor durumda...

    İkinci elde en çok satılan 10 marka

    Kanada salgında ikinci dalgada

    AB, Belarus seçimlerini tanımadı: 'Lukaşenko'nun meşruiyeti bulunmamaktadır'

    Salgından ağır etkilenen Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son durum?

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi

    Hayattaki hedefiniz ne?

    ABD'nin Filistin -İsrail 'adım'larına Suudi Kralı'ndan destek

    Dünya genelinden son 24 saatteki 'Kovid-19' gelişmeleri

    AB: Türkiye-Yunanistan görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde Doğu Akdeniz konuşuldu

    Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

    2 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik muhalefet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirzamanda lâkaytlık perdesi
    Faruk ÇAKIR

    En fakir ve en mağdur ülke
    Ahmet BATTAL

    Her renk yazan kalem
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Said YÜKSEKDAĞ

    Yok böyle bir kampanya!
    Rüstem GARZANLI

    Haset, fena insanların silâhıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.