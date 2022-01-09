İlk 5’e girdi

Toyota, araç bulunurluğu ve yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 2021 yılında toplam pazarda geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir büyüme göstererek 52 bin 588 adetlik satış gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Türkiye’deki en yüksek satış adetlerinin ikincisini de gerçekleştirmiş oldu. Bir önceki yıla oranla perakende satışlarını yüzde 26 artıran Toyota, 32 bin 773 adetlik satış ile binek otomobil pazarında ilk dört içinde yer alırken, filo satışlarında da yüzde 37’lik gelişme göstererek 19 bin 815 adede ulaştı ve bütün zamanların en yüksek adetli filo satışına imza attı. Toyota, geçen yıla oranla toplam otomotiv pazarındaki payını da yüzde 1,9 oranında arttırarak yüzde 7,1 oranla ilk beş sıra içindeki yerini aldı.

244 adetle rekoru kaçırdık

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Eğer bulunurluk sıkıntısını yaşamasaydık 75 bin adetlere rahatlıkla ulaşırdık. 52 bin 588 adetlik satış gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu yalnızca 244 adetle kaçırdık. Bulunurluk, kurların inişli çıkışlı grafiği, faiz oranlarına rağmen gerçekleşen satışlarımız geleceğe daha iyi ve güvenle bakmamızı sağlıyor” diye konuştu. Bozkurt, üretimde bazı yedek parçaların tedarik edilememesi, çip krizi, lojistik hizmetlerinde aksamalar başta olmak üzere pandemi döneminin getirdiği belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı pazar tahmininde bulunmanın zor olduğuna dikkat çekerek “Bu nedenle 2022 için 500-750 bin adetler arasında geniş bir bantta tahmin yapabiliyorum” dedi.