İlk BMW Store konsepti Diyarbakır’da

Borusan Oto, BMW’nin yeni kurumsal kimliğinin dünyada ilk kez uygulandığı ve BMW Store adını verdikleri yeni konsept tesisiyle Diyarbakır’da BMW ve BMWi Yetkili Satıcısı olarak hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır’ın merkezi noktalarından biri olan Mahabad Bulvarı üzerinde yerini alan, BMW otomobillerin yanı sıra özel giyim, aksesuar, bisiklet ve model araçların da sergilenip satıldığı Borusan Oto Diyarbakır, modern, lüks ve ileri teknolojilerle donanmış şık ortamıyla ziyaretçilerine üst düzey bir deneyim sunarken, elektrikli otomobil şarj istasyonuyla da fark oluşturuyor. Borusan Oto Diyarbakır’ın açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan BMW Store’u, Diyarbakır’a taşıyarak bu ayrıcalıklı deneyim merkezini Diyarbakır’da hayata geçirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

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