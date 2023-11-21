"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İlk elektrikli Jeep Türkiye yollarında

21 Kasım 2023, Salı 09:00
Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Jeep Avenger, Türkiye’de 1 milyon 563 bin 750 TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu. Avenger, tarz ve fonksiyonelliği bir arada sunan, modern ve heyecan verici özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Beklenen elektrikli otomobillerden biri olan yeni Jeep Avenger, Türkiye yollarında boy göstermeye başladı. Mevcut ürün gamının tamamı, elektrik enerjisiyle hareket edebilen hibrit modellerden oluşan Jeep şimdi de ilk tamamen elektrikli modeli Avenger’ı pazara sundu. Avenger markanın hitap ettiği segment sınırlarını genişletirken fonksiyonellikten ödün vermeden modern, heyecan verici ve etkileyici özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İstanbul - Silivri’de düzenlenen lansmanda konuşan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Avenger özgün tasarımı, performansı, sınıfının en üst seviyesinde güvenlik ve arazi sürüş kabiliyeti, geniş iç hacmi ile fark oluşturuyor. Avenger’in Avrupa’da yılın en iyi otomobili seçilmesi ve kazandığı pekçok ödül aracın başarısını teyit ediyor” dedi. Süslü, “Ekim ayında ön satışına başladığımız Avenger büyük bir ilgi gördü. Ön satışı başlattığımız ilk dakikalarda sunulan araçların tamamı satıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye’ye getireceğimiz araçların büyük bir bölümü şimdiden müşteriler tarafından opsiyonlandı. Avenger’ın ülkemizin en büyük 4. segmenti olan kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Avenger, Türkiye’deki otomobil pazarında yüzde 10’luk vergi dilimine girmesi sayesinde, avantajlı bir fiyata sahip” şeklinde konuştu. Avenger Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile 1 milyon 563 bin 750 TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu. 

230 bin liralık avantaj

Avenger, 115 kW (156 HP) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 km’de 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor. Geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550 km’ye varan menzil sunuyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Güven veren duruşu, şık tasarımı ve kullanışlı iç mekanı ile Jeep Avenger, hem satın alma hem de kullanım aşamasında maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. İçten yanmalı motorlu araçlara kıyasla, enerji tüketiminde %80, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım maliyetlerinde %55’e varan avantaj sağlıyor. Böylelikle üç yıl 30.000 km kullanımda içten yanmalı modellere kıyasla 230 bin TL’ye varan toplam sahiplik avantajı sunuyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

İSTANBUL - RECEP BOZDAĞ

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere dikkat!

    İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

    'Geçici ateşkes sağlansa dahi savaşa devam edeceğiz'

    Gazetecilerden acil yardım çağrısı

    Gazze’deki can kaybı hiçbir çatışmada bu kadar olmadı

    Maaş, kiraya yetmiyor

    İstanbul’a kar geliyor - 4 ilde ulaşıma kar engeli

    Çocuklarımız barış içinde bir dünyada yaşamalı

    "Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var"

    Her önüne gelene silah ruhsatı veriliyor

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin yeri tespit edildi

    O sığınakları İsrail inşa etti

    Kara listeye İsrail niye alınmadı?

    Darbe anayasasından bu kafayla mı kurtulacağız?

    İsrail’e giden gemilerin bir izahı var mı?

    Afyonkarahisar'da 2 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti

    'İsrail, İsrailli esirlere "kitlesel Hannibal Protokolü" uyguladı'

    Gaziantep'te yük asansöründen düşen 2 işçi vefat etti

    Muğla'ya ve Aydın'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50+1 zora girince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Lozan’ın ilk oturumu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”
    Cenk ÇALIK

    Yirmi günlük mucize: Arı
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız takvadır
    Zafer AKINCI

    Cumhuriyetin neresindeyiz?
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık ihtar ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap fuarları bize ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.