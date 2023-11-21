İlk elektrikli Jeep Türkiye yollarında

Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Jeep Avenger, Türkiye’de 1 milyon 563 bin 750 TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu. Avenger, tarz ve fonksiyonelliği bir arada sunan, modern ve heyecan verici özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Beklenen elektrikli otomobillerden biri olan yeni Jeep Avenger, Türkiye yollarında boy göstermeye başladı. Mevcut ürün gamının tamamı, elektrik enerjisiyle hareket edebilen hibrit modellerden oluşan Jeep şimdi de ilk tamamen elektrikli modeli Avenger’ı pazara sundu. Avenger markanın hitap ettiği segment sınırlarını genişletirken fonksiyonellikten ödün vermeden modern, heyecan verici ve etkileyici özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. İstanbul - Silivri’de düzenlenen lansmanda konuşan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Avenger özgün tasarımı, performansı, sınıfının en üst seviyesinde güvenlik ve arazi sürüş kabiliyeti, geniş iç hacmi ile fark oluşturuyor. Avenger’in Avrupa’da yılın en iyi otomobili seçilmesi ve kazandığı pekçok ödül aracın başarısını teyit ediyor” dedi. Süslü, “Ekim ayında ön satışına başladığımız Avenger büyük bir ilgi gördü. Ön satışı başlattığımız ilk dakikalarda sunulan araçların tamamı satıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye’ye getireceğimiz araçların büyük bir bölümü şimdiden müşteriler tarafından opsiyonlandı. Avenger’ın ülkemizin en büyük 4. segmenti olan kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Avenger, Türkiye’deki otomobil pazarında yüzde 10’luk vergi dilimine girmesi sayesinde, avantajlı bir fiyata sahip” şeklinde konuştu. Avenger Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile 1 milyon 563 bin 750 TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu.

230 bin liralık avantaj

Avenger, 115 kW (156 HP) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 km’de 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor. Geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550 km’ye varan menzil sunuyor. Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. Güven veren duruşu, şık tasarımı ve kullanışlı iç mekanı ile Jeep Avenger, hem satın alma hem de kullanım aşamasında maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor. İçten yanmalı motorlu araçlara kıyasla, enerji tüketiminde %80, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım maliyetlerinde %55’e varan avantaj sağlıyor. Böylelikle üç yıl 30.000 km kullanımda içten yanmalı modellere kıyasla 230 bin TL’ye varan toplam sahiplik avantajı sunuyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

İSTANBUL - RECEP BOZDAĞ