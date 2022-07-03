“IONIQ 6 görüntü verdi

Hyundai Motor Company, IONIQ markasına özel, tamamen elektrikli “IONIQ 6” modelinin resmî fotoğraflarını yayınladı.

IONIQ markasının ikinci modeli olan ve merakla beklenen IONIQ 6’nın teknik bilgileri ve teknolojisiyle ilgili detaylar Temmuz ayında yapılacak dünya lansmanında açıklanacak. Hyundai’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Prophecy EV Concept modeli baz alınarak üretilen IONIQ 6, karakteristik olarak tamamen pürüzsüz ve temiz bir tasarım felsefesiyle karşımıza çıkıyor.

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