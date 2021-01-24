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24 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Kar Plaza, Toyota sahibi yapacak

24 Ocak 2021, Pazar 00:02
Toyota Kar Plaza’nın yeni yıl kampanyası isteyenleri otomobil sahibi yapmayı hedefliyor.

İstanbul Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar, yeni yılı büyük finans avantajlarıyla dolu bir kampanya ile karşıladı. Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller Ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ile satışa sunulacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın bu ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191.000 TL’den, Corolla 2021 modeller 203.600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314,700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329.150 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 228,750 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323,750 TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314.150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333.300 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulacak. Yeni Yaris 209.200 TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 299.300 TL’den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Kar’daki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607.850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.

Her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota Plaza Kar’ın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkânı da bulunuyor.

Etiketler: Kar Plaza, Toyota Kar Plaza
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