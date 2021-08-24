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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Karsan bir ilke daha imza attı

24 Ağustos 2021, Salı 19:00
Avrupa’nın birçok noktasında elektrikli araçlarıyla hizmet sunan Karsan, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yerli üretici Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elekt- rikli otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli bir test faaliyetinde yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 600 kilometrelik özel bir rotayla oluşturulan Barselona–Madrid güzergahındaki pilot test sürüşü ve roadshow etkinliğinde kullanıldı. Ayrıca Atak Electric; şehir içi otobüs sınıfında yer almasına rağmen, Barselona–Madrid arasında kullanılan ilk elektrikli otobüs oldu. Atak Electric ile teknik, operasyonel ve lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren bu yolculuk; elektrikli bir şehir otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde hedefe varabileceğini göstermesi açısından da önem teşkil etti. Atak Electric’in 3 kez şarj dolumuyla 14 saatte başarıyla tamamladığı sürüş etkinliği, elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın ortaklığında gerçekleşti. Bu test etkinliğiyle, Barselona - Madrid arası Atak Electric sayesinde ilk kez elektrikli bir otobüsle seyahat edilmiş oldu.

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