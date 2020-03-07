Karsan elektrili ürünleri görücüye çıktı

Karsan, 8. Busworld Türkiye Fuarı’na tamamen elektrikli ürün gamıyla katıldı. Marka bu kapsamda, bir yıl içerisinde geliştirerek seri üretime hazır hale getirdiği yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric’i fuarda sergiledi.

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bir yıl gibi kısa bir sürede 8 farklı ülkede 68 adet Jest Electric satışına imza atarken, Atak Electric’te ise çok kısa sürede 18 adetlik satışa ulaştık. Temiz bir gelecek ve sürdürülebilir yarınlar için geleceğin taşıma araçlarını küresel pazarlara sunmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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