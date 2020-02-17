Keyifli ve ekonomik

Nissan Qashqai kendini ispatlamış ve öncü bir model. Yeni motor alternatifleri ve çift kavramalı şanzımanıyla, eskisine göre daha verimli, ekonomik ve akıcı bir kullanıma sahip.

Nissan Qashqai, SUV sınıfının öncüsü olarak kabul ediliyor. Qashqai bu rolünü sürdürerek kendini geliştirmeyi hiç bırakmadı. 2018 yılında Türkiye’de en çok satılan SUV olması da ihtiyaçlara yönelik kendini geliştirmesinin karşılığı olsa gerek. 1.3 litre DIG-T ve 1.5 litre dCi’den oluşan yeni motor seçenekleriyle güçlendirdiği konumu ile Haziran ayından itibaren bayilerdeki yerini alan Qashqai, Apple CarPlay ile Anroid Auto entegrasyon teknolojisine sahip yenilenen multimedya sistemi ile göze çarpıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Nissan Qashqai 1.5 dCi DCT oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Nissan Qashqai dışarıdan bakıldığında doğru oranlara ve çizgilere sahip görünüyor. Zira, SUV’un en popüler öncülerinden olan Qashqai, geçirdiği her makyajla daha fazla kişinin tercihi olmayı başaran nadir modellerden biri. Yeni neslin ön tasarımı hareketli zira burada bolca çizgi kullanılmış. V-motion tasarım dilinin hakim olduğu otomobil, yeniden tasarlanan dikkat çeken farları, kendine has tasarımına uyan jantları ve keskin hatlara sahip ön ızgarasıyla dinamik bir görünüm sunuyor. Yandan bakınca, ön çamurluklardan başlayarak aracın arka kısmına kadar uzanan var-yok omuz çizgisi görülüyor. Kapı kollarının ve kapıların alt kısmındaki dokunuşları da görmek lazım. Arka kısımda ise otomobilin ön ve yan görünümüyle bir bütün oluşturduğunu vurgulamak gerek. Qashqai’nin uzunluğu 4394 mm, genişliği 1806 mm, yüksekliği 1590 mm ve bagaj hacmi ise 401/1597 litre.

İÇTEN BAKINCA

Nissan Qashqai’nin içine adım atınca ön kabin için çok uğraşıldığı hemen dikkati çekiyor. Değişiklikler büyük olmasa da o ufak dokunuşlar gözden kaçmıyor. Ön kısımda rahatlık fazlasıyla var ama arka koltuklardaki yolcular diz olmasa da baş mesafesinde sıkıntı yaşayabilir. Ön kısımda kapı içleri ile konsolda yumuşak ve kaliteli malzemeler hakimken arkada sert plastik kullanılmış. Sürüş konforunda önemli yeri olan koltuklar yeniden tasarlanmış.

Sportif D-Form direksiyon simidi başarılı. Qashqai eşya gözü konusunda ihtiyaçları gidermekte biraz daha cömert davranmalı. Arka tarafa kadar açılabilen cam tavan iç mekanda ferahlık hissini arttırdığını da söyleyelim. Bilgi-eğlence sisteminin mekanik düğmeler kaliteli hissettiriyor. Analog hız ve devir göstergeleri okunaklı. Bu iki gösterge arasındaysa gayet kullanışlı bir renkli ekran yer alıyor. Bu ekran yalnızca otomobil hakkında bilgi vermekle kalmıyor, otomobilin bazı özelliklerini ayarlama imkânı da tanıyor. Özellikle göstergelerin biraz daha modernize edilmesi gerektiğini de göz ardı etmemek gerek.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında yenilenmiş versiyonuyla karşımıza çıkan 1.5 lt dCi dizel motor yer alıyordu. Bu motor, 4000 d/d’de 115 HP güç ve 1750-2500d/d’de 260 Nm tork değeri sunuyor. Fabrika verilerine göre, 0-100 km/s hızlanmasını 13 saniyede gerçekleştirirken, 183 km/s maksimum hıza sahip.

Bir Nissan modelinde ilk kez kullanılan 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile kombine edilen ünite uyumlu çalışıyor. Sürüş keyfi ve performans artarken, yakıt tüketimi düşüyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.0 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 5.7 lt/100 km oldu. Ekonmi merkezli sürüşlerde bunun 5.0 lt/100 km altına indirmek de mümkün. Qashqai, yoldaki engelleri iyi sönümleyebiliyor. Sportiflikten ziyade konforun ağır bastığını söylesek yanlış olmaz. Geliştirilmiş dur-kalk performansı ve yumuşak güç dağıtımı sağlayan Qashqai, “Nissan Akıllı Sürüş Teknolojileri” ile de donatılmış. Netice olarak, Nissan Qashqai kendini ispatlamış ve öncü bir model. Yeni motor seçenekleri ve çift kavramalı şanzımanıyla, eskisine göre daha verimli ve akıcı bir kullanıma sahip.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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