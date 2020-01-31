Kona Electric Avrupa’da üretime başlıyor

Hyundai, KONA EV’nin Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmak istiyor.

KONA, IONIQ ve NEXO ile Avrupalı müşterilere 80.000’den fazla çevreci araç sağlanacak. Böylelikle Hyundai, 2020’de Avrupa’nın en önemli elektrikli araç üreticisi olmayı hedefliyor. Sıfır emisyonlu araçlara olan talebin artmasıyla beraber Hyundai de Avrupa’daki müşterileri için KONA Electric’in üretime ağırlık vermeye başladı. Mart ayından itibaren KONA Electric’i Çekya’daki Nosovice fabrikasında üretmeye başlayacak olan Hyundai, Ulsan’daki tesislerindeki mevcut üretimi de devam ettirecek. Hyundai’nin Nosovice’deki fabrikasında 3,300 kişi çalışıyor ve günde 1,500 adete yakın araç üretebiliyor. Fabrikada üretilen i30, Tucson ve KONA EV modelleriyle birlikte yıllık kapasite 350.000 adete ulaşıyor.

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