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18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Krizin otomotiv bayilerine faturası 3 milyon lira

18 Nisan 2020, Cumartesi 18:22
Covid-19 salgını, Nisan ayında otomotiv satışlarını durma noktasına getirdi. Yaşanan daralmanın Mayıs ve Haziran aylarında da sürmesi bekleniyor.

Bu durumdan en çok etkilenenler arasında ise otomotiv bayileri yer alıyor. Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya, “Koronavirüs sebebiyle düşen iş hacimleri, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönem için bayi büyüklüğüne göre 1 ila 3 milyon TL arasında zarara yol açacak. Satış ve satış sonrası gelirleri yılın ikinci çeyreğinde en az yüzde 60 düşecek olan otomotiv bayileri, maalesef giderlerini bu seviyede düşüremiyorlar. Yüksek plaza giderlerinin yanında, stok yükü sebebiyle finansman giderleri de artacak otomotiv bayilerinin, ayakta kalmak için distribütör desteğine ihtiyacı var” dedi.

Gelirler giderleri karşılamıyor

Pazarın Mayıs ve hatta Haziran aylarında da toparlanamayacağını öngördüklerini belirten Sakarya, “Yılın ikinci çeyreğinde 185 bin adet olması beklenen yeni araç satışları, Koronavirüs sebebiyle en fazla 80 bin adette kalacak. Bayilerin ikinci el satışlarında nispeten daha az daralma olsa da, yine en az yüzde 50 daralma yaşanacaktır. Satış sonrasında ise iş hacimleri yüzde 60 azalmış durumda. Beklentimiz, satış sonrasında Mayıs ayında da benzer seviyelerde daralma yaşanacağı, Haziran ayından itibaren kademeli toparlanacağı yönünde. Bu noktada, bayilerin varlıklarını sürdürebilmek için birtakım desteklere ihtiyaçlar var. Bazı markaların bayilerine destek olmak için ödemelerde vade uzatımı, dönem sonu primlerinin erken ödenmesi, bazı hizmet faturalarının kesilmemesi, hedef primlerinin tam ödenmesi gibi desteklerde bulunduğunu biliyoruz” diye konuştu.

İstanbul - Yasin Aydın

Etiketler: kriz, otomotiv bayi, fatura
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