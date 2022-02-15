MG’nin araç payı en yüksek ülkesi Türkiye

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, “Avrupa’da 15 ülkede 400 noktada satılan MG’nin elektrikli araç payı en yüksek ülkesinin Türkiye olması bizi çok sevindirdi ve sonuçlar açıklanınca gurur duyduk” dedi.

Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, geçtiğimiz yıl en ulaşılabilir elektrikli olma vaadiyle ülkemize giriş yapmıştı. Mayıs ayında %100 elektrikli ZS modelini tanıtan marka, yılın son çeyreğinde ise bu sefer hem elektrikli hem benzinli motoru birlikte kullanan ‘fişe takılan hibrit’ EHS’yi piyasaya sürmüştü. Ülkemizdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan İngiliz kökenli MG otomobil markasının portföylerinde önemli yeri bir rolü olduğunu vurgulayan Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin; “MG’nin elektrikli otomobildeki iddiası bizim sürdürülebilir mobilite vizyonumuzla tam olarak örtüşüyor. %100 elektrikli otomobilden e-motosiklete, e-bisikletten e-scooterlara geniş bir elektrikli ürün gamını aynı satış noktalarında tek çatı altında buluşturan ilk otomotiv şirketi olurken MG Electric markası altında pazara sunduğumuz yeni otomobillerimiz Türk tüketicisinin beğenisini kazandı. Doğan Grubu’nun güvencesini de arkamıza alarak kısa zamanda Avrupa’daki en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olmayı başardık, Avrupa’da 15 ülkede 400 noktada satılan MG’nin elektrikli araç payı en yüksek ülkesinin Türkiye olması bizi çok sevindirdi ve sonuçlar açıklanınca gurur duyduk. ZS EV modelimiz yılın ikinci yarısında yollara çıkmasına rağmen, elektrikli modeller arasında ilk 5’e girmeyi başardı ve satışta olduğu son 6 aya baktığımızda ise en çok tercih edilen ilk 3 elektrikli arasına girmeyi başardı. Ülkemize ilk adımı elektrikli modellerimizle attık. Yeni yıl hedefimiz ise Türkiye’deki İngiliz kökenli otomobil markalarının lideri olmak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

1924’te İngiltere’de kurulan köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), 2019 itibarıyla MG Electric markası ile Avrupa’ya iddialı bir dönüş yaptı. Marka Covid19’un zorlu etkilerine rağmen kısa sürede 15 ülkede 400 MG deneyim noktasıyla müşterilerle buluşmayı başardı. 2021 yılı başında ise Doğan Trend Otomotiv Türkiye distribütörlüğünü aldı ve ülke lansmanını %100 elektrikli ZS EV modeli ile yaparak satışa sundu. Elektrikli otomobiller arasında ZS EV ile elde edilen başarının ardından plug-in hibrit modeli EHS’i ikinci model olarak lanse etti. Elektrik ve benzin olarak çift motoru bulunan EHS modelinin, Kasım ayında henüz ülkeye ulaşmadan tümü satıldı ve “gemide satılan model” olarak kamuoyunda yer aldı.

2 milyon km yaptılar

Haziran ayı itibariyle yollara çıkan MG ZS EV’ler şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 2 milyon km yaptılar. Dağtekin, “Otomobillerimiz kullanıcılarına çarpıcı bir ekonomik sürüş sunarken sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir katkı sağladılar. Sadece 6 ay içinde satılan araçların 320 ton karbon salınımını engellediklerini hesaplıyoruz. Üstelik bu araçlar onlarca yıl trafikte kalıp sürekli bu faydayı üretmeye devam edecekler! Ülkemize ve dünyamıza sağladığımız somut katkıyı gördükçe çok mutlu oluyoruz. Elektrikli ZS modelimizin benzeri bir benzinli otomobilin kilometrede ortalama 150 gram karbon salınımı yaptığını biliyoruz. Bu rakam, 100km’de 15 kilogram, yılda ortalama 20 bin km kullanımda ise 3 tona ulaşıyor! İnanması güç ama gerçekten hesap bu kadar basit. Her bir elektrikli SUV sahibi yılda 3 ton karbon tasarrufu sağlıyor. Dünyanın hızla elektrikli araçlara dönüşünün altında yatan sebep işte burada yatıyor” ifadelerini kullandı.

Geri alım garantisi çok etkili oldu

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Hatay ve Bodrum’da temsil noktaları yatırımlarını tamamlayan MG’nin Avrupa’daki ülkelere kıyasla daha iyi pazar payı elde etmesinin sebebini değerlendiren Dağtekin, “Yeni bir markanın -ki elektrikli bir modelle ülkeye giriş yaptığını düşünürsek- müşterilerin teveccühünü kazanması için teknik özelliklerin ve marka değerinin yeterli olmayacağını biliyorduk. Lansman öncesinde yaptığımız pazar araştırmalarında bu konuya odaklanmamız gerektiğini gördük. MG Value Guard bu ihtiyaçtan doğdu ve başarımızın anahtarlarından biri oldu” şeklinde açıkladı.

Euro-NCAP’ten 5 Yıldız alan ilk elektrikli SUV: MG ZS EV

MG müşterilerinin tercihlerinde en önemli unsurlardan biri de sunduğu sağlamlık ve güvenilirlik. Bu konuyla ilgili olarak MG Marka Müdürü Sinan Erbil ise, “Güncel NCAP testlerinden 5 yıldız almak epey zorlu olmakla birlikte sadece çarpışmalardan başarılı not almak yetmez aynı zamanda çarpışma önleyici en üstün elektronik sürüş destek sistemlerinin de araçta bulunması gerekir. MG ise Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerine sahip araçları ile, %100 elektrikli B-SUV segmentinde NCAP’ten tam puan 5 yıldızı alan ilk araç oldu ve tüm dünyada haberlere konu oldu. Kısa zaman önce satışına başladığımız EHS modelinin benzinli versiyonu HS modelimiz de 5 yıldız ile NCAP’te başarısını ispatlamış durumda” açıklamasında bulundu.