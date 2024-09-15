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15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Motosiklet sayısı ilk defa 5 milyonu geçti

15 Eylül 2024, Pazar 16:18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 261 bin 176 olurken, motosiklet sayısı 5 milyon 764 bin 546 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki yaklaşık her 5 motorlu kara taşıtının biri motosiklet oldu.

Türkiye’de son yıllarda motosiklete duyulan ilgi, satış ve ithalat rakamlarına yansıdı. Trafikteki motosiklet sayısı 2000’de ilk kez 1 milyonu aştı. Motosiklet sayısı 2019’da 3 milyon 331 bin 326’ya ulaşırken Kovid-19 salgınının da etkili olduğu 2020’de 181 bin 250 adet artışla 3 milyon 512 bin 576’ya çıktı. Motosiklet sayısı, 2021’de 3 milyon 744 bin 370’e, 2022’de 4 milyon 141 bin 914’e, 2023’te 5 milyon 79 bin 396’ya yükseldi. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı, geçen yılın sonuna kıyasla 685 bin 150 adet artarak 5 milyon 764 bin 546 oldu.

İkinci el satışlar 3 kat arttı

Noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el motosiklet satışında 2019-2023 döneminde artış görüldü. Bu kapsamda 2019’da 397 bin 522 motosiklet el değiştirirken, bu sayı 2020’de 510 bin 743, 2021’de 564 bin 192, 2022’de 771 bin 856 oldu. Geçen yıl devri yapılan motosiklet sayısı 1 milyon 121 bin 282 olarak hesaplandı. Böylelikle ikinci el motosiklet satışı 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Devri yapılan motosiklet sayısı bu yıl ocakta 59 bin 344, şubatta 74 bin 943, martta 88 bin 954, nisanda 110 bin 941, mayısta 120 bin 420 oldu. Haziranda 93 bin 389 olan devir sayısı, temmuzda 129 bin 66’ya çıktı. Böylece ocak-temmuz döneminde 677 bin 57 motosikletin devri gerçekleşti.

Türkiye’de motosiklete duyulan ilgi dış ticaret rakamlarına da yansıdı. “Motosikletler (mopetler dahil), bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar” ithalatı 2019’da 94 milyon 876 bin dolar oldu. COVID-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında 141 milyon 877 bin dolarlık ve 2021’de 213 milyon 178 bin dolarlık motosiklet ithalatı gerçekleştirildi. Motosiklet ithalatı 2022’de 290 milyon 770 bin dolara çıkarken, 2023’te 684 milyon 71 bin doları buldu. Bu yılın ilk yarısında ise 527 milyon 532 bin dolarlık motosiklet ithal edildi. İthal edilen motosikletlerin geldiği ülkelere bakıldığında, Uzak Doğu ülkeleri dikkati çekti. Buna göre, geçen yıl motosiklet ithalatında 125 milyon 15 bin dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 107 milyon 174 bin dolarla Vietnam izledi.

AA

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