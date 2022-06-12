Online satacak

Citroen’in yeni şehir içi mobilite çözümü yüzde 100 elektrikli aracı Ami, Türkiye yollarına 219.000 TL’lik fiyatı ile çıktı.

Citroen, Aralık 2021 yılı sonundan bu yana kurumsal müşterilerine satışını gerçekleştirdiği %100 elektrikli aracı Ami’yi şimdi son tüketici ile buluşturuyor. Citroen’in yeni şehir içi mobilite çözümü Ami, Türkiye yollarına 219.000 TL’lik fiyatı ile çıktı. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak perakendede 500 adet civarında satış öngörülüyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Ami -100% electric, 45 km/saat’e kadar hıza ulaşabiliyor ve tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

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