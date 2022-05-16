Otomotiv üretimi azaldı

Otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Nisan dönemine ilişkin verileri bir basın toplantısıyla açıkladı. Bu dönemde, otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 daralarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu.

Yerlilik durumu

Toplantıda açıklamalarda bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayiinin ilk üç ay sonunda neredeyse 3 milyara yakın bir dış ticaret fazlası oluşturduğunu belirtirken hafif ticari ve yerlilik durumundan şöyle bahsetti:

“İhracatın kilogram başına olan değerimiz 1,44 dolar. Bu çok düşük. Otomotive baktığımızda ise toplamda sanayi 7,15 dolar, ana sanayi 10,63 dolar, yan sanayi de 4,92 dolar seviyesinde. Türkiye pazarındaki yerli araç gelişimine baktığımız zamansa toplamda %44’lük bir yerli penetrasyonumuz var. Otobüs ve minibüslerde %100. Traktörde %100’e yakın seviyelerde. Dolayısıyla Türkiye’nin otomotiv sanayi bu segmentlerde Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabiliyor durumda. Keza kamyonda da %70 gibi bir yerli payımız var. Otomobilde bir miktar kaybımız, hafif ticari araçta ise artışımız var. Bu da aslında bizim için önemli. Bizim ülkede ciddi yatırımlarımız var.”

İstanbul - Erol Doyran