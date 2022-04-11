Otomotiv üretimi ve ihracatı azaldı

İhracatın önemli gelir kaynaklarından otomotivde yılın ilk çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre ihracat yüzde 14 azaldı, otomotiv üretimi de yüzde 12,4 düştü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-mart dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini paylaştı. Buna göre, ilk çeyrekte toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu. Traktörle birlikte toplam üretim 315 bin 406 adet oldu. Otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Bu oranın hafif araçlarda (otomobil hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüste yüzde 12, traktörde yüzde 63 seviyesinde olduğu görüldü. İstanbul - Musa Aydın

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