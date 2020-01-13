OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “2020’DE 580 bin adetlik bir pazar çok hoş bir manzara değil. daralma uzun vadeye yayıldığında üretici Küçülmeye gider. Aslında otomotivde 1.5 yıllık kriz var” dedi.

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv gazetecileri ile 2019 yılını değerlendirdiği, 2020 öngörülerini ele aldığı toplantıda, aslında otomotivde 1.5 yıldır kriz olduğunu söyledi. Yenigün, OSD olarak, 2020 yılının sonunda yüzde 18 artışla 580 bin adetlik bir pazar öngördüklerini, üretimin ise yüzde 1 artışla 1 milyon 475 bin adet olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Tahminlerin şu anki şartlara göre belirlendiğini belirterek, “580 bin adetlik pazar yine esasında çok hoş bir manzara değil. Daralma uzun vadeye yayıldığı anda üretici umutsuzluğa kapılır ve küçülmeye gider. Şu anda OSD üyelerinde çalışan çıkaran küçülmeye giden yok. Ancak bu uzun vadeye yayılırsa öngörü değiştirmeleri konusu gündeme gelebilir. Aslında otomotivde 1.5 yıldır kriz var. Bir şey kısa vadeli olduğu zaman kendi içinizde kompanse edebilirsiniz. Ancak bu iş birkaç yıl sürdüğünde o zaman yaşam tarzınızı değiştirirsiniz. OSD üyelerimiz bu dönemin geçici olduğuna inanıyor. Bizim 1 milyona, 1,.5 milyona ve 2 milyona gitme hedefimiz var. Umudumuz var, bu stratejiyle ilgili önemli bir hazırlık içerisindeyiz” dedi.

2017 altın yıldı

Türkiye otomotivinin geldiği en iyi nokta 2017 yılı olduğunu vurgulayan Yenigün, “1 milyonluk bir pazar ve 1,7 milyonluk üretime ulaşmıştık. 2019 yılında bu rakam 1 milyon 461 adetlere düştü. Bu da baz etkisi dikkate alındığında üretimde 2017 yılına göre yüzde 14’lük bir azalma yaşandığı anlamına geliyor. Türkiye’de sürekli artan kurulu kapasite var. Endüstrimiz ne zaman kapasite arttırmaz ve yerinde durur ise ortada çok ciddi bir problem var demektir. Durum böyle olunca 2 milyon adet kapasiteye sahipken 2019 yılını kapattığımız 1 milyon 461 bin adet üretimle kapasite kullanımında ciddi bir problem var demektir. Sistemin kendini hazırladığı iç pazar noktası 1 milyon… Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Pazara gelecek olursak, otomotiv pazarı yine baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 50 oranında bir daralma yaşadı. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında ise bu rakam yüzde 23’lük bir daralmaya işaret ediyor.” dedi.

Büyük yanılgı

2019 Aralık ayına özellikle değinen Yenigün, “Aralık ayının çok iyi geçtiğine dair yanlış bir algı var. “Çok araç sattınız işler düzeldi” diye bir durum yok. Zira bir firmanın en son isteyeceği şey pazarda talep varken satacak araçsız kalmasıdır. Çünkü kimse plan yapamadı. Sonuç olarak yüzde 50 daralan bir pazar ile yılı tamamladık. 2017 yılına göre yüzde 42 daralan otomobil pazarı nispeten daha az daralan bir pazar oldu. Hafif ticari, ağır ticari ve traktörde ise durum çok daha ciddi. 2020 ise normalleşen bir dönem olacak” diye konuştu.

TOGG ve VW yatırımı

Yenigün yeni yatırımlara dair ise, “VW yatırımı ve TOGG’un gelmesini nasıl buluyorsunuz? diye soruyorlar. Çok önemli buluyorum. Bu bir ekosistem. Onların gelmesiyle otomotiv sanayii ve otomotiv tedarik sanayii daha da yukarı çıkacak. Teknoloji ilerleyecek. Bir tek dikkat çekmek istediğim konu var. Yeni yatırım çekmek için yapılan şeylerin mevcut yatırımlarını yapmış, riskini almış, üretim ve ihracat yapan firmaları ayrı tutmadan düşünülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Otomotivde söz sahibiyiz

Yenigün, kötü senaryoya ilişkin bir soruya da “Otomotiv sektörü yine devam eder. Şu anda bence Türkiye otomotivde söz sahibi. Eğer dünyanın en önemli markalarından bir tanesi yeni yatırımını Türkiye’de yapmak için buraya geliyorsa, Türkiye bu konuda söz sahibi. Bir şey görüyor da geliyor. En önemli gördüğü şey, Türkiye otomotiv ekosistemi. Yani, tedarikçiler, kalifiye eleman, vizyon sahibi yönetici… Bunlar olmazsa olmaz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

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