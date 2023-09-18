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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Peugeot'dan E-3008 atağı

18 Eylül 2023, Pazartesi 10:19
Peugeot 3008’in yeni neslini tanıttı. Yeni E-3008 ile Peugeot, tamamen yeni bir döneme girerken, en fazla satılan modeli 3008’i tamamen yeni elektrikli fastback SUV ile değiştirmiş oldu.

Peugeot, ürün yelpazesi içindeki popüler modeli 3008’in yeni neslini düzenlediği dünya lansmanı ile örtüsünü kaldırdı. Peugeot, en fazla satılan modeli 3008’i tamamen yeni, ileri seviye elektrikli fastback SUV ile değiştirerek bir üst seviyeye geçiyor. Mevcut 3008, yedi yılda 130 ülkede 1 milyon 320 binin üzerinde satarken, markanın en çok satan modellerden biri olarak başarıyla tacını devretmeye hazırlanıyor. 

Yenilikçi platform

Peugeot, 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunmayı taahhüt ediyor. Ayrıca, markanın Avrupa’daki satışlarının tamamının 2030 yılına kadar elektrikli olması planlanıyor. Peugeot E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Yenilikçi platform, müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 kilometreye kadar menzil ve 30 dakikaya varan şarj süresine de sahip.

Şubat 2024’te satışta

Yeni Peugeot E-3008, sadece Fransa’daki Sochaux fabrikasında üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. ‘Allure’ ve ‘GT’ olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında 3 adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak. Pazara bağlı olarak hibrit motor seçeneği de olacak.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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