Skoda, kriz dinlemedi

Skoda, bütün dünyada etkileri devam eden koronavirüse ve çip krizine rağmen başarılı bir ilk yarı sonucuna imza attı.

Global pazarda geçtiğimiz yıla göre teslimatlarını yüzde 20.8 oranında arttırmayı başardı ve 2021’in ilk yarısında 515 bin 300 adetlik teslimat gerçekleştirdi. Skoda global başarısını Türkiye’de de devam ettirdi. İlk 7 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91.3’lük büyüme kaydederek 10 bin 248 satış adedine sahip olan Yüce Auto- Skoda, bu yılın aynı döneminde 19 bin 605 adetlik satış performansıyla önemli bir başarıya imza attı. İlk 7 ayda ülkemizde en çok tercih edilen Skoda modelleri 5 bin 373 adetle Octavia, 4 bin 609 adetle Superb ve 3 bin 327 adetle Kamiq oldu. İlk 7 ayda 1.795 adet Scala, 1.722 adet Kodiaq, 1.422 adet Fabia ve 1.357 adet Karoq satışı gerçekleştirildi. İlk 6 aylık dönemde global olarak en çok tercih edilen Skoda modeli ise, geçen yılın aynı dönemine göre 121 bin adetle yüzde 9.3 artış kaydeden Octavia oldu. % 100 elektrikli modellerden Enyaq iV ise 14 bin 600 ve Citigoe iV 3 bin 100 adetlik satışa ulaştı.