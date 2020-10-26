Suzuki’nin Hibrit atağında ilk adım Swift oldu

Suzuki, ürün ailesinin en sevilen modellerinden, Türkiye’nin en donanımlı hibrit otomobili Swift’i, 216 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sundu.

Suzuki, ürün ailesinin en sevilen modellerinden Swift’in hibrit versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile de hibrit otomobiller dünyasında en önde konumlanıyor. Bu kapsamda içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü (ISG),marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye alınıyor. Böylelikle benzinli Swift’e oranla Swift Hibrit, şehir içi kullanımlarında %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlarken; egzoz atıklarının azalması ve plug-in teknolojisine göre daha uygun fiyatlı olması avantajlarını beraberinde getiriyor. Swift Hibrit; GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle ülkemizde satışa sunulurken; LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleri gibi öne çıkan özellikleriyle dikkatleri topluyor. Üçüncü nesil Swift’in 2020 model yılı için yenilenmesi kapsamında devreye alınan 12V’lik Suzuki Hibrit, zenginleşen donanım seviyeleri, üstün güvenlik fonksiyonları, teknolojik özellikleri ve 216 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarıyla Türkiye’nin en donanımlı hibrit otomobili olarak öne çıkıyor. http://www.otohavadis.com

Suzuki, en sevilen modeli Swift’in hibrit versiyonu ile Türkiye’deki hibrit otomobil modelleri arasında fark oluşturmayı hedefliyor. 2017 yılında yollara çıkan ve günümüze değin 119 ülkede 745 bin adedin üzerinde satılan üçüncü nesil Swift’in, 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan versiyonu Swift Hibrit, ülkemizde de satışa sunulmaya başlandı. Suzuki Swift Hibrit, en güncel haliyle sürücüye evrim ve inovasyon yoluyla tamamen yeni bir deneyim yaşatmayı hedefleyerek otomobil dünyasının gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor. Sınıfının en ileri teknolojisi ve üstün donanım özelliklerine sahip olan Swift Hibrit; 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki bataryası, GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleri, ileri seviye güvenlik özelliklerine sahip en donanımlı hibrit otomobili olmasıyla öne çıkıyor.

Swift’in akıllı hibrit teknolojisi

Swift Hibrit; plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunan ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılıyor. Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Suzuki Swift Hibrit’te yerini; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon bataryaya bırakıyor. Enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah’den 10Ah’ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Sistem, araç üzerindeki entegre marş alternatörü olarak görev yapan ISG ünitesi aracılığıyla marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye giriyor. ISG hem bir jeneratör hem de marş motoru görevi görüyor ve kayışla motora bağlanıyor. İlk hareket ve hızlanma esnasında motora destek veren ISG, aynı zamanda fren anında oluşan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Frenleme sırasında oluşan enerji 12 Volt’luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor, 2,3 kW güç üretiyor ve sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına sadece 6,2 kg ekliyor.

Yüzde 20 yakıt tasarrufu

Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 HP güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. CVT şanzıman, sürüş koşullarına bağlı olarak vites oranını sürekli ve kademesiz olarak düşük hızdan yüksek hız aralığına sarsıntısızca değiştirebiliyor. Motorda yeni bir çift enjeksiyon sistemi, değişken valf zamanlaması (VVT), değişken yağ pompası ve elektrikli piston soğutma jetleri gibi yenilikçi çözümler yer alıyor. Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak, muadillerine kıyasla yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor. Swift Hibrit; 12,2 saniyede 100 kilometre hızlanma değerine ulaşıyor.

Güçlü tasarım, sportif yapı

3845 mm uzunluğu ile özgün boyutlar ortaya koyan Swift Hibrit, alçak ve geniş tasarımı, yuvarlak hatları ve sportif kompakt model yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. 2020yılı için yenilenen model, aynı zamanda Swift’in güçlü omuz çizgisi, dikey konumlu ön ve arka stop lamba tasarımı gibi karakteristik öğelerini de koruyor. Modern LED farlar, yenilenen ön petek ve çamurluk aracın sportifliğini artırırken, alçaltılmış yükseklik ise sürüş keyfini maksimuma çıkarıyor. Suzuki Swift Hibrit, yeni nesil şasi platformu HEARTECT sayesinde sadece 935kg boş ağırlığa sahip olurken sağlamlık, yüksek direnç, daha iyi performans ve düşük yakıt tüketimi gibi avantajları da beraberinde sunuyor. Ayrıca sürüş dengesini sağlayan MacPherson tipi ön ve burulma kirişli arka süspansiyon, doğrudan tepkili direksiyon sistemi ve rakiplerine göre avantaj sağlayan 4,8 metrelik minimum dönüş yarıçapı araç denge ve konforunu artırıyor. Ayrıca Swift Hibrit’te alternatifli çift renklerin bulunduğu geniş bir renk yelpazesi sunuluyor. GLX donanım seviyesinde sunulacak olan çift renkler kapsamında; siyah tavanlı Metalik Ateş Kırmızısı ve siyah tavanlı Metalik Yarış Mavisi seçenekleriyle birlikte siyah tavanlı Metalik Turuncu ve gümüş tavanlı Metalik Sarı renkleri yer alıyor. Swift Hibrit’in dış tasarım şıklığını 16 inç alaşım jantlar tamamlıyor.

Zengin donanım seçenekleri

Swift Hibrit, iç mekanında kullanıcılarını oldukça konforlu yapısı ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan kokpitiyle karşılıyor. Şık kokpitte yuvarlak hatlar ön plana çıkarken, D şeklindeki sürüş keyfini artıran direksiyon, kol bölmesinde vitesi manuel olarak değiştirebilen kulakçıklarla birlikte yer alıyor. Her iki donanım seviyesinde de yer alan LCD yol bilgi ekranında ortalama yakıt tüketimi, ortalama hız, sürüş G-kuvveti, arka park sensörü ve hızlanma-fren işlevi gibi fonksiyonlar izlenebiliyor. Swift Hibrit’in eğlenceli yüksek çözünürlüklü 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, akıllı telefon bağlantısı, Bluetooth, USB girişi, radyo ve direksiyon kontrolü gibi fonksiyonları bünyesinde barındırıyor. Swift Hibrit’in GL Techno donanım seviyesinde LCD yol bilgi ekranı, otomatik farlar ve yükseklik ayarı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı ve navigasyon, 16 inç alaşım jantlar ve LED farlar ve LED stop lamba grubu standart olarak yer alıyor. GLX Premium donanım seviyesinde ise ek olarak anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik klima, direksiyondan vites değişimi, 16 inç parlak alaşım jantlar, ile otomatik katlanabilir yan aynalar standart olarak sunuluyor.

İleri güvenlik teknolojileri

Swift Hibrit, bünyesinde kullanıcı ve yolcuların ihtiyaç duyabileceği tüm güvenlik unsurlarını barındırıyor. Adaptif Hız Sabitleme (ACC) sistemi, sürüşü daha akıcı ve daha rahatlatıcı hale getirmek için hız sabitleme sistemiyle radarı bir arada kullanıyor. Sistem, öndeki araca olan mesafeyi ölçmek için radarı kullanıyor ve mesafesini korumak için hızını otomatik olarak ayarlıyor. Swift Hibrit’in hem alt hem üst versiyonunda; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) standart olarak sunuluyor.