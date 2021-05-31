Talep 2. ele kayacak

Otomotiv sektörünün ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil modellerini sıraladı.

Cardata’nın verilerine göre, Mayıs ayında 2. elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli 2. el otomobillerin tercih edilmesi de dikkatleri çekti. Döviz kurlarındaki artış, yüksek faizler ve çip krizi sebebiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaz aylarında 2. el araç satışlarında, sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde 2.el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi. Hüsamettin Yalçın ayrıca, çip krizinin 2020 yılındaki gibi büyük bir tedarik sorunu oluşturmayacağını da sözlerine ekledi.