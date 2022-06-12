Tam elektriklisini tanıttı

Toyota, tamamen yeni ilk yüzde 100 elektrikli modeli bZ4X ile sıfır emisyonlu araçlar dünyasına adım attı. Toyota bZ “Beyond Zero” alt markası altında, bZ4X SUV ile başlayan bir dizi sıfır emisyonlu model sunmaya hazırlanıyor.

Tam elektrikli model bZ4X ile ilgili açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yeni elektrikli modelimiz, Toyota’nın 30 yıla dayanan elektrikli araç geliştirme çalışmalarının bir meyvesi olarak öne çıkıyor. Elektrifikasyon çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte Toyota globalde 2025’e kadar yılda 5.5 milyon elektrik motorlu araç satmayı hedefliyor” dedi. Önden çekişli bZ4X, 150 kW elektrik motoruyla donatıldı. 204 HP güç ve 266 Nm tork üreten aracın 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı 160 km/s olacak. Dört çeker bZ4X ise, önde ve arkada 80 kW motorlarla donatıldı. Maksimum gücü 218 HP olan ve 337 Nm tork üreten dört çeker bZ4X, 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede gerçekleştiriyor.

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