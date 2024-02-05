Teknolojik Corolla satışta

Toyota’nın efsane haline gelen Corolla modeli, 2024 yılı için yeni teknolojiler ve daha fazla standart donanımla 1.165.000 TL’den başlayan fiyatlarla Şubat ayı itibariyle satışa sunuldu.

58 yıldan bu yana üretilen ve global olarak 52 milyon adetten daha fazla satış rakamına ulaşan Corolla, yeni model yılı geçişiyle daha fazla teknoloji ve güvenliğe sahip oldu. Corolla yeni versiyonu Vision Plus ve mevcutta çok tercih edilen, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Yüksek konforu, premium tasarım, güvenlik ve yenilikçi teknolojilerle birleştiren Corolla’da, tüm donanım seviyelerinde üst seviye standartlar sunuluyor.

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