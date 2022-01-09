Ticari, bakımını yaptır!

Yeni bir ticarÎ araç satın almanın her gün zorlaştığı ülkemizde, hafif ticarÎ araç sahiplerinin araç bakımlarına azamÎ seviyede dikkat etmesi gerekiyor.

“Artan kurlar ve üretim tarafındaki global aksaklıklar sebebiyle hali hazırda ticaret erbaplarının bir araç alması oldukça zorlaşırken, ellerindeki aracı koruması daha da önemli hale geldi” diyen Aşin Otomobil ve Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, ticaret amacıyla kullanılan araçların sermaye görevi de gördüğüne dikkat çekti. Hafif ticarî araç sahiplerine araç bakınları konusunda tavsiyelerde bulunan Erdem, periyodik bakımla aracın ömrüne ömür katarken ikinci el değerinin de arttırıldığını belirtirken, Ancak araçta olası bir arıza, aynı zamanda sistematik işlerin aksamasına ve ciro kaybına yol açabiliyor. Ülkemizdeki 25 milyon aracın yaklaşık 4,6 milyonu HTA’dan oluşuyor ve iyi bakılan her hafif ticarî araç aslında dolaylı olarak cari açığın artmasına da engel oluyor.” diye konuştu.

Bakım aralıkları uzatılmamalı

Otomobillere göre çok daha fazla yol kat eden hafif ticarî araçların, ülkemizde yılda ortalama 30.000 km ile 150.000 km arasında kullanıldığını söyleyen Erdem, “Genellikle ticarî amaçlı kullanılan araçlarda en büyük handikap, çok kilometre yapılmasına karşın zamandan tasarruf etmek adına bakımların aksatılması oluyor. Oysa bir günlük kapsamlı bir periyodik bakım sayesinde, problemsiz şekilde bir Vito sınıfı ile 15.000 km, Sprinter sınıfında ise 20.000 km kadar daha yol kat edebilirsiniz” dedi.

Yeni araç satın almak zorlaşıyor

Düzenli kontrol ve bakımları sürekli aksatılan hafif ticari araçların yakıt tüketimlerinin yüzde 15-20 kadar artabildiğini ifade eden Erdem “Döviz kurlarındaki dalgalanma ve tedarik problemleri günümüz şartlarında yeni bir ticarî araç satın almayı her geçen gün zorlaştırıyor. Diğer yandan hali hazırda kullandığınız hafif ticarî araç, bir sermaye görevinde ve ticaret erbabının sermayelerine iyi bakmalarını tavsiye ediyoruz. Aracınıza yaptıracağınız düzenli periyodik bakım, 75 bin TL’yi bulabilecek motor revizyonlarına karşı en iyi önlem olurken, revizyon sırasında yaşanacak iş ve ciro kaybının da önüne geçecektir” şeklinde konuştu.