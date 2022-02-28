"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

TUCSON, IIHS’de en yüksek skoru da aldı

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:27
Hyundai TUCSON IIHS Çarpışma Testlerinden en yüksek skoru aldı.

Hyundai’nin yeni nesil modelleri, başarılarına tüm hızıyla devam ediyor. Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler modeli TUCSON başta olmak üzere grubun diğer markalarından bazı önemli modeller, Amerika Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan çarpışma testlerinden en yüksek skor olan Top Safety Pick Plus seviyesine ulaştı. Modeller, ön çarpışma önleme sistemi ve LED özel farlarla donatıldığında TSP+ ödülüne ulaşmada zorluk çekmedi.

IIHS değerlendirme süreci, altı tip çarpışmaya dayanıyor. Sürücü tarafı çarpışma, yolcu tarafı çarpışma, orta ön çarpışma, yan taraf, tavan gücü ve koltuk başlığı gibi kriterlerde yapılan testlerde gövde sağlamlığı kadar araçtan araca ve araçtan yayaya kadar tüm çarpışma önleme testleri de oldukça önemli. “İleri” veya “Üstün” dereceler elde etmek için araçların güvenlik donanım seviyeleri eksiksiz olmalı. Dayanıklılık testinde ‘İyi’ notu alan modeller ise Top Safety Pick seviyesine ulaşıyor. Bu noktada araçta yer alan diğer güvenlik sistemleri de son derece önemli bir rol oynuyor. Teste alınan araçlardaki far sistemleri de standart donanım seviyesinde olmak zorunda.

Hyundai TUCSON, PALISADE, SANTA FE ve NEXO modelleri en iyi TSP+ ödülünü alırken Elantra ve Sonata da TSP ödüllerini aldı. ABD pazarında satışa sunulan tüm Genesis model serisi de TSP+ ödül derecesine sahip.

 

Haber Merkezi

Etiketler: Hyundai TUCSON, Top Safety Pick Plus, IIHS
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Belarus'un nükleer silaha sahip olması çok tehlikeli

    Kabine toplantısı başladı

    AB, Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil yardım sağlayacak

    Borrell'den Ukrayna ordusuna destek mesajı

    ABD ve İngiltere uçaklarından Ukrayna sınırında devriye uçuşu

    Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler başladı

    Rus güçlerinin yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiği açıklandı

    NATO ve Batı ülkelerinden Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah desteği

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Çin, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını desteklemiyor

    Türkiye'nin ihracatında yüzde 17,2'lik artış

    Putin'in Avustralya'ya girişi yasaklandı

    AB, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini yasakladı

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

    Ukrayna, Rusya aleyhine 'soykırım' davası açtı

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor

    Dış politika ortak aklı gerektiriyor

    2. demokrasi buluşması bugün

    Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

    BM Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat, ürünü AKP ile devam etti!
    Şükrü BULUT

    Galiçyalıların Ukrayna tiyatrosu…
    Genel

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kimler kimlerin yanında?
    Süleyman KÖSMENE

    Hediye, zekât ve sadaka üzerine
    Mehmet KARA

    3’ü ters çevirince ne oluyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Teşekkürler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.