TUCSON, IIHS’de en yüksek skoru da aldı

Hyundai TUCSON IIHS Çarpışma Testlerinden en yüksek skoru aldı.

Hyundai’nin yeni nesil modelleri, başarılarına tüm hızıyla devam ediyor. Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler modeli TUCSON başta olmak üzere grubun diğer markalarından bazı önemli modeller, Amerika Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan çarpışma testlerinden en yüksek skor olan Top Safety Pick Plus seviyesine ulaştı. Modeller, ön çarpışma önleme sistemi ve LED özel farlarla donatıldığında TSP+ ödülüne ulaşmada zorluk çekmedi.

IIHS değerlendirme süreci, altı tip çarpışmaya dayanıyor. Sürücü tarafı çarpışma, yolcu tarafı çarpışma, orta ön çarpışma, yan taraf, tavan gücü ve koltuk başlığı gibi kriterlerde yapılan testlerde gövde sağlamlığı kadar araçtan araca ve araçtan yayaya kadar tüm çarpışma önleme testleri de oldukça önemli. “İleri” veya “Üstün” dereceler elde etmek için araçların güvenlik donanım seviyeleri eksiksiz olmalı. Dayanıklılık testinde ‘İyi’ notu alan modeller ise Top Safety Pick seviyesine ulaşıyor. Bu noktada araçta yer alan diğer güvenlik sistemleri de son derece önemli bir rol oynuyor. Teste alınan araçlardaki far sistemleri de standart donanım seviyesinde olmak zorunda.

Hyundai TUCSON, PALISADE, SANTA FE ve NEXO modelleri en iyi TSP+ ödülünü alırken Elantra ve Sonata da TSP ödüllerini aldı. ABD pazarında satışa sunulan tüm Genesis model serisi de TSP+ ödül derecesine sahip.