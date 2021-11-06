Variloto, TRT Çocuk’ta start almaya hazır!

TRT Çocuk’un yeni yapımı, çocuklara otomobili sevdirecek program “Variloto” izleyiciyle buluşuyor.

TRT Çocuk, yenilenen yüzüyle birlikte yeni bir yarışma programına da merhaba diyor. 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren ekrana gelecek olan “Variloto”, çocukların en sevdiği yarışmalardan biri olmaya hazırlanıyor. TRT Çocuk, birbirinden farklı içerik ve sevilen yapımların yeni bölümleriyle yayın akışını zenginleştirdi. Çocukların bir numaralı kanalı, şimdi de izleyicilerini yeni bir yarışma programıyla tanıştırmak için hazırlanıyor. Temiz enerji ve çevre temasıyla ebeveyn-çocuk iletişimini de geliştirmeyi hedefleyen programda özel olarak tasarlanan bir otomobille yarışan iki takım farklı parkurlarda karşı karşıya gelecek.

“Variloto” piste çıkıyor

Bir ebeveyn ve bir çocuktan oluşan takımlar, yarışmanın ilk bölümünde soru cevap etabıyla puan toplayacak. Kazanılan puanlar yarış pistinde hangi takımın önde yer alacağını belirleyecek. Ebeveyninin uzaktan yardımıyla pistteki engelleri aşarak zamana karşı yarışan çocuklar, parkuru en hızlı şekilde bitirmeye çalışacak. Çocuklar, neredeyse tüm malzemeleri geri dönüştürülerek üretilen elektrikli bir otomobil olan “Variloto”da keyifli etaplardan geçecek. Yarışma programı, 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu TRT Çocuk’ta izleyiciyle buluşacak.