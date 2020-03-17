Volkswagen Avrupa’da üretimi durduracak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı tedbir olarak Avrupa’daki üretimine ara vereceğini duyurdu.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, ilk aşamada İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya’da üretime ara verileceğini, sonrasında Avrupa’daki diğer fabrikaların da kapatılacağını açıkladı. Fabrikalardaki işçilerin salgının yayılmasının önüne geçecek güvenli mesafeyi korumasının imkansız olduğunu belirten Diess, cuma gününden itibaren üretimin durdurulmasının planlandığını söyledi. Diess, salgının yarattığı belirsizliklerin şirketin bu yılki performansıyla ilgili beklenti açıklamalarını imkansız kıldığını da ifade etti.

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