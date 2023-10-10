Voltajın payı yükseliyor

Çevre endişeleri ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün arttırıyor. Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları 2023 yılının ikinci çeyreğinde 20 pazarda geçen yılın aynı dönemine göre %52 arttı. BEV pazar payının yaklaşık %2 civarında olduğu Türkiye’de ise, elektrikli araç satışları 2023’ün ilk yarısında %341 artış gösterdi.

PwC’nin strateji danışmanlığı grubu Strategy&’in elektrikli araç satış trendlerine odaklanan raporuna göre, bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları 2023 yılının ikinci çeyreğinde analiz edilen 20 pazarda geçen yılın aynı dönemine göre %52 arttı. BEV pazar payının yaklaşık %2 civarında olduğu Türkiye’de, bataryalı elektrikli araç satışları 2023’ün ilk yarısında %341 artış gösterdi. BEV kategorisi %13’lük küresel pazar payıyla henüz kitlesel pazar düzeyine ulaşmasa da, 2023’ün ilk yarısında %39 gibi ciddi bir büyüme gösterdi. Pazar payı için süren mücadelede otomobil üreticilerinin BEV fiyatlarında indirim furyası Avrupa’ya da ulaşmış durumda. Rapor, büyük pazarların neredeyse hepsinde BEV satışlarının toplam hafif araç pazarından çok daha fazla büyüme kaydettiğini gösteriyor. 10 Batı Avrupa ülkesindeki otomotiv pazarında 2023’ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla kaydedilen toplam %17’lik büyümeye karşın, BEV satışlarındaki artış %49 oldu. Bu oranlar, ABD’de sırasıyla %67 ve %19, Çin’de ise %49 ve %29 olarak gerçekleşti.

Satışlar 2023 sonunda 35 bini bulur

Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “2023 yılının ikinci çeyrek dönemine odaklanan raporumuz, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artışa işaret ediyor. Özellikle Türkiye gibi elektrikli araç pazar payının henüz düşük seviyelerde seyrettiği ülkelerde bu artışlar çok daha dikkat çekici oranlarda. Elektrikli araç fiyatlarında kaydedilen düşüşler, pazara giren yeni ve iddialı modeller, şarj altyapısının daha da gelişmesi ve teşviklerle birlikte bu artışın yakın gelecekte hızlanacağını söyleyebiliriz.” dedi. Bu bağlamda, Türkiye’de 20’den fazla marka, 40’tan fazla model ile elektrikli araç pazarı her ay daha da genişliyor. TEHAD’ın verilerine göre de; hali hazırda 25 bin elektrikli araç yollarda. 2021’de 2 binlerde olan elektrikli otomobil pazarı geçen yıl 8 binlere, bu yılın ilk 6 ayında ise 10 bin adede çıktı. 2023 yılı sonunda bu rakamın 35 bin adede ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise Türkiye’de 50-60 bin adetlik bir elektrikli araç pazarı oluşacağı öngörülüyor. Strategy&’nin raporunda, Türkiye’de, 2023’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, satışlarda %341 oranında bir büyüme yaşandığı da ifade edildi.

2023’te satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak

Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, 2023’te dünya genelinde 15 milyon yeni elektrikli araç satış beklentisi olduğunu ve bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 2023’te dünyada satılan her 5 araçtan birinin elektrikli araç olacağını söyledi. Son verilere göre Norveç’te satılan araçların yüzde 88’inin elektrikli araçlar olduğunu aktaran Yiğit, Avrupa Birliği genelinde trafikteki tüm araçların yüzde 23’ünün elektrikli araca dönüştüğünü bildirdi.

Türkiye, Avrupa’da 2. sıraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) verilerine göre, elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı hızla artıyor. Türkiye çapında bu yılın başında 1719 olan şarj istasyonu sayısı (Eylül itibariyle) 3 bin 790’a, 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı ise 8 bin 1’e ulaştı. Türkiye bu veriler ile şarj istasyonu bulundurma sıralamasında Avrupa’da 2. sıraya yükseldi.

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