Volvo’dan Türkiye rekoru

Volvo Car Turkey, 2023’ün sonuna yaklaşırken 10 binin üzerinde satış adedine ulaşarak, 29 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’de rekor satışa imza attı.

2023 Ocak-Kasım aylarını değerlendiren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman; “Kasım ayı itibariyle, Türkiye’de en yüksek yıllık satış adedini aşarak 10 binin üzerinde tarihi bir satış rekoru kırdık. Bu yılki satışlarımız içinde Volvo XC40 modelimiz 2 bin 676 adetle lokomotif modelimiz oldu. Bunu 2 bin 481 adetle segmentinde lider olan XC90 modelimiz takip ediyor. 2024 yılında 700-750 bin bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve Türkiye’deki satışlarımızın da bu yılın gerçekleşenin üzerinde olmasını hedefliyoruz.” dedi.

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