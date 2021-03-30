Xiaomi'den elektrikli otomobil hamlesi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni elektrikli araç birimiyle resmen otomotiv sektörüne girdi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, ilk 10 milyar yuanlık (1,52 milyar dolar) yatırım, şirketin yüzde 100 iştiraki olan yan kuruluşu vasıtasıyla yapılacak. 10 yıllık süreç içerisinde ise sektöre toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor. Xiaomi'nin halihazırdaki CEO'su Lei Jun'un, aynı zamanda akıllı elektrikli araç biriminin de CEO'su olacağı bildirildi. Reuters, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberde Xiaomi'nin, Çinli Great Wall Motor şirketiyle görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.