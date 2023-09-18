Yeni BMW Store konsepti Gaziantep’te

BORUSAN OTO, BMW tutkunlarının otomobillere daha rahat erişimini sağlamak ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla tasarlanan BMW Store ağını genişletiyor.

Deneyim odaklı müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir lüks anlayışını modern ve ileri teknolojilerle birleştiren Borusan Oto Gaziantep BMW Store, şehrin kalbinde yer alan yeni lokasyonunda BMW tutkunlarıyla buluşuyor. En yeni otomobil ve motosiklet modellerinin de sergilendiği BMW Store; daha çevreci, daha samimi ve daha kompakt bir deneyim sunuyor.

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