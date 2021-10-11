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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni Lexus NX Mart’ta geliyor

11 Ekim 2021, Pazartesi 19:48
Premium otomobil üreticisi Lexus, ikinci nesil NX modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Markanın D-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni NX, Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. NX modelinin Türkiye pazarına gelişiyle birlikte markanın iddiasını daha da artıracağını ifade eden CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Yeni NX modelimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunduğumuzda hem D SUV segmentinde hem de premium segmentte iddiamızı daha da artıracağız. Yeni NX sizlerin de gördüğü gibi marka adına yeni bir dönemi temsil ediyor ve Türkiye’de adet bazında büyümemizde önemli katkılarda bulunacak. Bununla birlikte filo firmalarının da markamıza ilgisi büyük ve yeni NX için ön sipariş görüşmelerine şimdiden başladık” dedi. Bozkurt, “Her açıdan geliştirilen yeni NX, aynı zamanda Türkiye’de şu anki hibrit vergi teşviğinden faydalanıyor. NX için şu anda 300 bin TL civarında bir vergi teşvik avantajı bulunuyor” dedi.

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