Yeni Taigo bahar 2022’de

Volkswagen, ilk kez bir SUV coupé modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa pazarları için üretilecek olan Yeni Taigo, crossover (CUV) gövde tasarımı ve yüksek oturma pozisyonuyla sınıfının karekteristik özelliklerine sahip. Ayrıca Taigo, günlük kullanım için sunduğu bir çok kişiselleştirilebilir ve dijital özellikleriyle de geniş bir kitleye hitap ediyor. Taigo, arka koltuklarda tavan yüksekliği kısıtlanmadan,coupé bir otomobil gibi geriye doğru eğimli olarak tasarlanmış. Taigo, Volkswagen’in MQB platformu üzerine inşa edilen giriş segmentindeki Polo ve T-Cross modellerinden sonra bu şasi üzerinden geliştirilen 3. model olarak öne çıkıyor. Çok sayıda yeni nesil sürüş destek sistemleriyle tüm yolcular için yüksek konfor ve güvenlik sunan Taigo’nun, 2022 bahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.