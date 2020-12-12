Yeni Toyota Yaris Kar Plaza’da

Eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek Yeni Toyota Yaris benzinli 209.100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299.200 TL’den başlayan fiyatlarla İstanbul Edirnekapı Haliç Köprüsü girişi öncesinde hizmet veren Toyota Plaza Kar’da yerini aldı.

1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Yaris, dördüncü nesliyle de birçok ilke imza atıyor. Tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanan ve Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris Toyota Plaza Kar’da sizleri bekliyor.

Yenilikçi yaklaşım

İlk nesil Yaris ile Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü alan Toyota, ikinci nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı. Üçüncü nesil Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de, segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor. Güvenlikten ödün vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST Ödülleri’nde takdir görürken, yüksek güvenlik teknolojileriyle SAFETYBEST 2020 ödülünü de kazandı.

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. TNGA platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu.

Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.

B segmentinin en güvenlisi

Toyota, Yaris ile birlikte segmentinin en güvenli otomobilini kullanıcılarla buluşturuyor. Güvenliği her zaman ileriye taşıma felsefesine bağlı olarak Toyota, Yaris’e Toyota Safety Sense 2.5’i adapte etti. Kamera ve radar sistemiyle çalışan yeni nesil sistem, yeni özellikler ön plana çıkıyor. Yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Kavşaklarda Çarpışma Önleyici Sistem ve Acil Durum Yönlendirme Desteği yer alıyor.

Kavşak Dönüş Asistanı, karşı şeritten bir araç geliyorsa veya bir yaya yolun karşısına geçiyorsa, sağa veya sola dönen sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik frenleme yapıyor.

Buna ek olarak Yeni Yaris’te, 0-205 km/s arasındaki hızlarda çalışan Akıllı Şerit Takip Sistemi yer alıyor ve yönlendirmeyi kontrol ederek aracı şeritte tutuyor.

Yeni Yaris’te sürücü yardımcılarının yanı sıra, segmentinde bir ilk olarak ön orta hava yastıkları yer alıyor. İçeridekileri yan çarpışmalarda yaşanacak darbelerden koruyacak şekilde tasarlanan ön orta hava yastığı ve son jenerasyon Toyota Safety Sense ile birlikte Yaris, dünyanın en güvenli B segmenti olarak iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.