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Yeniler bir bir tanıtılıyor

16 Haziran 2019, Pazar 22:55
Otomobil firmaları Haziran ayında olumsuz ekonomik şartlara rağmen yeni modellerini tanıttılar. İşte o yenilere kısaca bir bakış.

DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “DS Automobiles markasının lansmanı sırasında (Haziran 2018), size her sene yeni bir otomobilin piyasaya sürüleceğini müjdelemiştim. DS 7 CROSSBACK’ten sonra DS 3 CROSSBACK’in Türkiye tanıtımı ile bu sözümüzün arkasında duruyoruz” sözleriyle yeni modelin tanıtım toplantısına başladı. 

DS 3 CROSSBACK; konfor, teknoloji, huzur ve zarafet açısından çıtayı oldukça yükselterek markaya yeni bir yükseliş kazandıran DS 7 CROSSBACK’in ardından, DS AUTOMOBILES’in bütün uzman bilgisini kompakt bir formatta bir araya getiriyor. Bütün Türkiye’ye DS Store Istanbul üzerinden satışı gerçekleşecek olan DS 3 CROSSBACK, 250.000 TL’den başlayan özel lansman fiyatının yanı sıra Haziran ayına özel takas desteği ile sunuluyor.

BİR BAKIŞTA ÖNE ÇIKANLARI

Avant-garde tasarım: Kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir SUV. Büyük jantlarıyla yere sağlam basan, güçlü ve etkileyici bir duruşa sahip.

• Sürüş keyfi: Tasarımı ve genel performansı ile özellikle zevk duygusuna yoğun bir şekilde odaklanıyor. Otomobil her şeyden önce görüntüsüyle eşsizliğini yansıtıyor.

• Yüksek teknoloji: Özel teknolojileriyle segmentin beklentilerini aşıyor. Muhteşem gizli kapı kolları: Kategorisinde gizli kapı kollarına sahip ilk modeldir. İlk olarak 2018 yazı başında DS X E-TENSE otomobilinde sunulan bu özel teknoloji, otomobilin şık tasarımını korurken hafif avant-garde bir hava oluşturuyor. Beş Tasarım Konsepti: DS BASTILLE, DS PERFORMANCE Line, DS RIVOLI, DS OPERA ve LA PREMIERE Özel Seri

- Yeni bir platform: Groupe PSA’nın yeni çok enerjili CMP (Ortak Modüler Platform) mimarisinde geliştirilen ilk araçtır). Direksiyon ve yol hissi, araç hızından veya motor türünden bağımsız olarak hassastır. PureTech 130 ve 155 hp motorlar 8 ileri oranlı elektronik kontrollü bir tam otomatik şanzımanla (EAT8) eşleştirilmiştir. Prensip, BlueHDi 130 dizel versiyonu için de aynıdır. Benzinli için 3 silindir ve dizel için dört silindirli olan bütün bu motorlar turbo beslemelidir.

LANSMAN: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

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