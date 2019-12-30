Yerli otomobilin yurtdışında şansı az

Türkiye tarafından üretilmesi planlanan iki elektrikli aracın prototipi, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Elektrikli yerli otomobilin 2022’de seri üretime geçmesi planlanıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca’ya göre, böylesi zorlu bir konjonktürde Türkiye’nin kendi ürettiği elektrikli aracıyla dünya pastasından pay alması kısa vadede mümkün görünmüyor. Yerli oto için açıklanan yıllık 175 bin adetlik üretimin dünya pazarları açısından çok küçük bir miktar olduğunu dile getiren Kanca, “Dolayısıyla dünya pazarlarında kısa vadede dikkat çekecek bir marka olacağını sanmıyorum” diyor. Öte yandan 22 milyar TL’lik bu dev yatırımın kalıcı olabilmesi için açıklanan yıllık 175 bin adetlik satışın altına düşmemesi gerektiğini de vurgulayan TAYSAD Başkanı, “Bu noktada iç pazar öne çıkıyor. Fakat 3 yıl önce Türkiye’de yılda 1 milyon adet otomobil satılırken, 2019’da 500 bin adet bile satılmadı. Özellikle iç pazarda yerli otonun cazibesinin arttırılması gerekiyor” diye konuşuyor.