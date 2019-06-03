Zengin özellikli bir SUV

Ateca, Seat’ın ilk SUV tecrübesi olarak modern tasarıma sahip, teknoloji, donanım ve güvenlik özellikleriyle zengin bir otomobil olarak göze çarpıyor.

Kompakt SUV tanımına giren ve SEAT’ın ilk SUV modeli olan Ateca rakipleri çok olan bir segmentte yer alıyor. Hyundai Tucson,Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Kia Sportage gibi modeller önemli rakipleri arasında desek mesele daha iyi anlaşılır. Skoda’nın Çekya’daki fabrikasında üetiliyor ve 2017 yılından beri Türkiye yollarında yer alıyor. Ateca, modern tasarm çizgileri, donanım, güvenlik ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Seat Ateca’nın 1.4 lt 150 HP 7 ileri DSG otomatik ve benzinli FR versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Dış tasarımda VW grubu araçlarından Tiguan esintileri mevcut. Ancak sahip olduğu dış çizgiler onu kendisi yapıyor. FR versiyonda ise sportif ayrıntılar fazla. Jantlar, yan çizgiler, bagaj üzerindeki tavan bitimindeki spoyler, krom çıtalar hep sportifliğine katkıda bulunan özellikler arasında yer alıyor. Önden bakınca Seat’ın diğer araçlarını hatırlatırken, ızgara üzerine knomlandırılmış Seat logosunun sağındaki FR yazısı versiyonuna vurgu yapıyor. Arka kısımda ise Seat logosu, altındaki derinlik, Atece yazısı ve yine FR versiyon vurgusu kimliğini ön plana çıkartıyor.

İÇTEN BAKINCA

Kalite ve konfor konusunda bir eksiklik görülmeyen Ateca FR’nin içeride de sportif özelliklerini devam ettiriyor. Aracın içine adım atınca derli toplu bir ön konsol karşılıyor. Diğer bir ifadeyle sürücüye odaklı ergonomik tasarıma sahip orta konsol araca çok rahat bir şekilde hakim olmayı sağlıyor. Direksiyonda ve etrafındaki kumandalar bunu destekliyor. Geniş bir iç hacme sahip Ateca’da diz mesafeleri yeterli ve arka koltuklar katlandığında 1604 litrelik bagaj hacmine 8 inçlik dokunmatik renkli ekran vasıtasıyla sürücü destek sistemleri, multi–medya ve telefon & sürüş bilgileri gibi ayrıntılar kullanılabiliyor. Ateca, eko, konfor, spor, kişisel sürüş olmak üzere 4 farklı sürüş moduna sahip. 8 renk seçeneği bulunan Gelişmiş Ambiyans Aydınlatması diğer bir özelliği olarak dikkat çekiyor. Çevresel görüş kamerası ve park asistanıyla park etmek oldukça kolay. Artık bu seviyelerdeki hemen hemen bütün otomobillerde yer alan kablosuz şarj ünitesi Seat Ateca’da da mevcut. SEAT Ateca’nın opsiyonel Full Link Teknolojisi, akıllı telefonunuzu modeline göre Apple CarPlay™, Android Auto™ veya Mirror Link™ teknolojisi üzerinden aracınıza bağlamanıza imkân sağlıyor. Kısacası Ateca teknolojik donanım olarak gayet zengin.

MOTOR VE PERFORMANS

Seat Ateca FR’nin kaputunun altında sarsıntısız vites geçişlerine sahip 7ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş 150 HP’lik 1.4 lt benzinli ünite görev yapıyordu. 150 HP’lik güç üreten motor 1500-3500 d/d’de 250 nm maksimum tork sunuyor. 0’dan 100 km’ye hızlanmasını 8.6 sn’de tamamlarken 198 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Fabrika verilerine göre 6.9 lt/100 km ortalama tüketim değerine karşılık testimiz süresince elde ettiğimiz ortalama değer 8.3 lt/100 km oldu. Kendisini kanıtlamış olan bu motor ve şanzıman Ateca’da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ateca sessiz ve konforlu bir sürüşe sahip. Yalıtım konusunda sıkıntı yaşatmıyor. Konfor bakımından sürüş kalitesi gayet yerinde. Netice olarak, Ateca’nın sahip olduğu modern tasarım, donanım, güvenlik ve teknolojik özellikleri segmentinde kendisine yer açması için fazlasıyla yeterli aslında...

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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