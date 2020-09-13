'12 Eylül tek adam rejimiyle sürüyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

“12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.”

Geleceğimiz ipotek altına alındı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı. Karamollaoğlu, “Darbe demek hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlâli demektir. Yapılan ve yapılmaya çalışılan her darbe ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır. 12 Eylül Askerî Darbesi de aynı şekilde ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini korumaktadır. Bu sebeple bizlere düşen Türkiye’de darbelere bir daha zemin oluşturmayacak bir hukuk düzenini hâkim kılmak, millet iradesini tam manası ile tesis etmektir. Ümit ediyorum ki ülkemizde, hiç kimse ve hiçbir kurum bir daha darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Bu düşüncelerle, Cenab-ı Allah’tan, bir daha bu millete 27 Mayıs’ları, 12 Mart’ları, 12 Eylül’leri, 28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları yaşatmamasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.