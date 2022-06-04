"20 hayvanım vardı, 10 kaldı"

Aksaray’da tarım ve hayvancılık yapan Mehmet Başer, artan maliyetlerden ve hayat pahalılığından yakındı.

Başer, şöyle konuştu:

“Süt parası daha evvelsi gün aldım. 2 bin 540 litrelik süt vermişim, 12 bin 186 lira tutmuş. 9 bin 600 lirası yeme gitmiş. 2 bin 300 lira para aldım. Onunla bitmiyor, iki ton saman yedirdim dört bin lira yok, yonca yediriyorum yok, baytar parası yok, su parası yok, emeğim yok. Battık. Geçen sene yirmi hayvanım vardı on kaldı. Bir hanım bir ben beş tane oğlum var. Hepsi gitti, sadece torunlarım geldiği zaman onlara süt vermek için tutuyorum, battık.”