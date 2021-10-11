33 milyon oy lazım

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Parlamenter sisteme geçmek için muhalefetin kaç milyon oya ihtiyacı var; seçmenin oyunu belirleyen faktörler nelerdir?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Oksijen gazetesinde yazan Ağırdır, muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş çalışmaları için, “Sizi aday yapan ittifakın sistemi değiştirmek, parlamenter sisteme geçmek iddiası var. Muhalefet ittifakının bu değişikliği yapabilecek siyasî güce ulaşması için 28 milyon değil 32-33 milyon oyla parlamento seçimlerini kazanması gerekiyor ki Meclis’te veya halkoyu ile anayasa değiştirilebilsin” dedi.

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.