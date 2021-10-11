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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

33 milyon oy lazım

11 Ekim 2021, Pazartesi 18:00
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Parlamenter sisteme geçmek için muhalefetin kaç milyon oya ihtiyacı var; seçmenin oyunu belirleyen faktörler nelerdir?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Oksijen gazetesinde yazan Ağırdır, muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş çalışmaları için, “Sizi aday yapan ittifakın sistemi değiştirmek, parlamenter sisteme geçmek iddiası var. Muhalefet ittifakının bu değişikliği yapabilecek siyasî güce ulaşması için 28 milyon değil 32-33 milyon oyla parlamento seçimlerini kazanması gerekiyor ki Meclis’te veya halkoyu ile anayasa değiştirilebilsin” dedi. 

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