6 parti buluştu, AKP rahatsız oldu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6 îpartinin TBMM’de ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması kapsamında yaptıkları toplantıları değerlendirdi. Turan, dün yapılan toplantının “siyasî irtica faaliyeti” olduğunu savundu.

gazeteduvar’ın haberine göre, siyasî partilerin bir araya gelmesinden mutlu olacaklarını belirten Turan şunları söyledi: “Keşke tüm siyasî partiler bir araya gelse; ancak dünkü mesele tam bir siyasi irtica faaliyetidir. Millet sistem değişikliği yaparak, büyük oranda başkanlık sistemine ‘evet’ diyerek büyük bir destan yazdı. Sorunsuz sıkıntısız bir sistem değişikliğini hayata geçirdi. Dünyada bunun çok az örneği var. Çok siyasal çalkantılar olur, karışıklıklar olur, ama böyle bir şey olmadan bu millet parlamenter sistemdeki ekonomik sorunlardan, siyasî krizlerden, yüzde 15 turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, 2-3 ayda bir değişen hükumetlerden, sık sık seçim olması görüntüsünden bıktığından dolayı, ‘artık bunlar olmasın’ dedi. ‘5 yılda bir seçim olsun, başkan seçilsin, 5 yılda bir hesap soralım’ dedi. Ve sistemi değiştirdi. Onun için halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı yapılan bu çalışmalar siyasî bir irtica faaliyeti. Dünkü toplantı boş bir toplantı.”