Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "20 yıldır neredeydin?" sorusunu yönelten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Geçen çıktığı bir meydanda 'milletimizi bunaltan sıkıntıları biz çözeriz' dedi. Yanlış duymadınız 'biz çözeriz' dedi. 'Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz' dedi. Bir de utanmadan havuz medyasına manşet attırmışlar. Güler misin ağlar mısın. Günaydın, 20 yıldır neredeydin sen? Şimdiye kadar çözdün de elini tutan mı oldu? 999 haftadır iktidardasın, hala biz çözeriz diyorsun. 999 haftadır çözememişsin, tam tersine sorun olup memleketin üzerine yağmışsın, şimdi utanmadan çıkıp 'biz çözeriz' diyorsun. Neyi çözeceksin Sayın Erdoğan. Zerre sıkılmadan çıkıp 'ekonomide işler yolunda' diyorsun. Bu üstün farkındalıkla sen neyi çözeceksin? Her ağzını açtığında döviz zıplıyor. Bu engin ekonomi bilginle sen neyi çözeceksin? Açım diyen vatandaşımıza utanmadan 'abartma' diyorsun. Dertli vatandaşın kafasına çay atmaktan da geri durmuyorsun. Bu olağanüstü empati yeteneğinle sen neyi çözeceksin?"

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'müstakbel muhalefet partisi lideri' olarak tanımladığı grup toplantısında, enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz müstakbel muhalefet partisi genel başkanı Sayın Erdoğan çıktı ve dedi ki 'ABD ve AB enflasyondan kırılıyor, bizim böyle bir derdimiz yok. Üstelik bunu Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ülkemiz dünyanın en yüksek altıncı enflasyonuna sahipken söyledi. Bunu iflas eden Lübnan, Arjantin ve Venezuela gibi ülkelerde bile bizden daha düşük bir enflasyon varken söyledi. Bunu G-20 ülkelerinin 2021 yılı enflasyon oranı ortalama yüzde 4,5 iken, yani onların bir yıllık ortalama enflasyonu bizim aralık ayı enflasyonumuzun 3'te biri kadarken söyledi. Hatta orada da durmadı ve hızını alamayıp dedi ki, gelişmiş ülkeler bir anda 5 ila 7 katına çıkan bir enflasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Şu şuursuzluğa, aymazlığa bakar mısınız? Vatandaşın gözünün içine baka baka gerçekleri çarpıtan bu utanmazlığa bir bakar mısınız? Allah kimseyi bu duruma düşürmesin."