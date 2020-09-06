'AB liderler zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusu görüşülecek'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 24-25 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan Avrupa Birliği liderler zirvesinin en öncelikli konusunun Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon ve Ankara'ya uygulanabilecek yaptırımlar olacağını açıkladı.

"Bu ayın sonunda Avrupa Konseyi'nde gündemde Türk dosyası olacak" diyen Fransız Dışişleri Bakanı, "Bu Türk dosyasını birkaç gün önce diğer dışişleri bakanları ile birlikte Berlin'de, Türkiye'ye karşı misillemede bulunmak için kullanılabilecek tüm yaptırım seçeneklerini sıralamak için hazırladık" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda müzakere kapasitesini zirveye kadar kanıtlamasını istediklerini belirten Fransız bakan, "Bu konunun görüşülebilmesi için Türkler çaba göstermelidir. Bu mümkündür! Bu yapılırsa ortadaki sorunların çözümü için ilerlenebilir" açıklamasında bulundu.

Ankara'ya karşı ekonomik yaptırımlar kapıda mı?

Ankara'ya karşı uygulanabilecek yaptırımların içeriği hakkında detay vermeyen Le Drian, "Seçeneksiz değiliz. Bir dizi kararı uygulamaya sokabiliriz ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi biliyor" dedi.