ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterilen Esper, "Türkiye, uzun zamana dayanan önemli bir NATO müttefiki ama S-400 almaları yanlış bir karardı, hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye, uzun zamana dayanan önemli bir NATO müttefiki ama S-400 almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesinde bulundu.

Savunma Bakanlığına aday gösterilen Esper, adaylığına yönelik ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde yapılan oturumda Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin uzun zamandır kabiliyetli bir NATO üyesi olduğunu vurgulayan Esper, "Kendi düşünceme göre, Türkiye'nin son bir kaç yılda yaşadığı değişim oldukça üzücü. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Esper, kendisine yöneltilen "ne yapılması gerektiğine" ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Meslektaşıma (Savunma Bakanı Hukusi Akar) savunma bakanı seçilmem durumunda, ya F-35'leri ya da S-400'leri alabileceklerini, ikisine birden sahip olamayacaklarını belirttim. S-400'lerin alınması F-35'lerin kabiliyetini ve göklerdeki üstünlüğümüzü tehlikeye sokmaktadır."