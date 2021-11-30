Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomi kurtulmuş savaşı veriyoruz” sözlerine atıf yaparak, ekonomide alınması gereken tekliflerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu, “Bir anayasal kurum olan Ekonomik Sosyal Konseyi hem topla. Önce bunları bir dinle sizin derdiniz nedir diye” dedi. ‘Devlette israfa son veriyorum’ diye hemen ve derhal bir genelge çıkarılmasını da isteyen Kılıçdaroğlu, “Kim israf yaparsa yani fakirin fukaranın vergilerini çarçur ederse hesabını soracağım diyeceksin. Bana diyor ki bir sorun bakalım helal nedir haram nedir’ diye. İsraf haramdır. Sen israfı savunuyorsun ben israfa karşıyım. Devleti yönetenlerin israftan kaçınmak zorundadır. Genelge çıkarıp benim 13 tane uçağım var bunun 5-6’sını satıyorum diyeceksin. Milletine örnek olacaksın” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında “Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Çıkıp ‘Devletin dini adalettir ben bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamıyorsa ben gereğini yapacağım’ diyeceksin. Öyle bir tablo! Adalet, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulu. Adaleti bile darmadağın ettiler” diye konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz